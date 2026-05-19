W poprzednim, 4222. odcinku Marta zdecydowała się zaproponować Szymonowi wspólne mieszkanie, gdy ten niespodziewanie został bez dachu nad głową. Równolegle w Wadlewie Bartek zainicjował z młodzieżą akcję rozklejania plakatów z informacją o Kazanowej, a tymczasem mała córeczka Jadzi, zmagająca się z wadą serca, nagle zaczęła się dusić, co zmusiło Jurka do natychmiastowego przetransportowania jej do szpitala.

Co wydarzy się w 4223. odcinku „Pierwszej miłości”?

Spore poruszenie wywołała w Wadlewie informacja o kolejnym aresztowaniu Waldka przez Kargulewicza. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce, kiedy Jadzia znalazła w stodole makabryczne dowody, a choć funkcjonariusz tłumaczy teraz, że to jeszcze nie są formalne zarzuty, zrezygnowani mieszkańcy powoli tracą nadzieję na odnalezienie Karoliny. Ich myśli szybko zostają jednak zaprzątnięte przez niespodziewany sojusz wójtki Miry oraz Róży.

Laura i Melka odkrywają, że bezdomny Marcinek przepadł bez śladu. Piotrek stara się pomóc i sprawdza w systemach policyjnych ewentualne zgłoszenia w sprawie mężczyzny, jednak okazuje się, że nikt oficjalnie go nie szuka. Sytuacja nabiera rumieńców, kiedy sprawą zaczyna się interesować Łucja Reterska.

W We-Medzie Florian i Julita znów rozpoczynają słowną bitwę. Oboje próbują się prześcigać w stawianiu coraz dziwniejszych diagnoz, czym mocno straszą pacjentkę. Skrajnie zirytowany Marek decyduje się na natychmiastowe wyrzucenie ich ze stażu. W obliczu tego Florian ucieka się do najsilniejszych argumentów i zaczyna szantażować swojego szefa.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4223. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

