Pierwsza miłość. Karol Strasburger zdębiał, gdy dowiedział się, co czeka Wekslera. Aktor ujawnia, co stanie się z jego bohaterem

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-27 12:30

Od blisko dwudziestu lat Karol Strasburger wciela się w rolę Karola Wekslera, czyli wpływowego biznesmena w hicie stacji Polsat „Pierwsza miłość”. Świeżo upieczony 79-latek gościł niedawno w formacie śniadaniowym, gdzie opowiedział o sporym zaskoczeniu, jakie zgotowali mu scenarzyści. Twórcy zdecydowali bowiem, że uwielbiany przez widzów bohater przejdzie na zasłużoną emeryturę, co wprawiło w niemałe osłupienie słynącego z niespożytej energii aktora.

Wizyta gwiazdora w studiu śniadaniówki „halo tu polsat” obfitowała w rozmowy o podróżach kamperem, sporcie i życiu rodzinnym, jednak uwaga skupiła się głównie na jego udziale w serialu „Pierwsza miłość”. Aktor wyjaśnił widzom, że wieloletnia obecność na planie telewizyjnego hitu powoduje u niego powolne zanikanie wyraźnej granicy między rzeczywistością a telewizyjną fikcją. Gwiazdor wyznał, że niezwykle osobiście podchodzi do wszystkich nowych wątków, ponieważ postać telewizyjnego Wekslera stała się bardzo istotną częścią jego życia.

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Karol Strasburger zżył się z postacią z "Pierwszej miłości"

Dwie dekady spędzone w tej samej roli stanowią dla każdego aktora niezwykle specyficzne wyzwanie zawodowe, podczas którego fani dorastają wraz ze swoimi ulubieńcami z ekranu. Z biegiem czasu wielu artystów zaczyna podchodzić do swoich bohaterów jak do alter ego i podobnie sytuacja wygląda w przypadku Karola Strasburgera. Prowadzący „Familiadę” zaznaczył, że tak długi staż pracy doprowadził do mocnego utożsamienia się ze swoją serialową wersją. Z tego powodu codzienne problemy granego przez niego biznesmena stale przenikają do jego prawdziwego życia.

Przemyśleniami dotyczącymi wieloletniej obecności na planie popularnej telenoweli 79-letni gwiazdor podzielił się z widzami podczas występu na żywo w telewizji:

Ta „Pierwsza miłość” towarzyszy mi już chyba z dwadzieścia lat. Gram w tym serialu. Różne przeobrażenia. (...) Życie serialowe tworzy się jakby nowe życie w stosunku do mojego życia prywatnego. Ono trwa, niby jest filmowe, niby nieprawdziwe - mówił w „halo tu polsat”.

Karol Weksler na emeryturze. Zaskakujące losy bohatera "Pierwszej miłości"

Kolejne plany twórców wrocławskiej produkcji wywołały u aktora spore poruszenie, ponieważ zdecydowano o wygaszeniu biznesowej aktywności jego ekranowej postaci. Kiedy Karol Strasburger po raz pierwszy dowiedział się o nadchodzącej emeryturze Karola Wekslera, uznał to za całkowicie nieprawdopodobny rozwój wydarzeń. Biorąc pod uwagę fakt, że 79-latek na co dzień tryska energią i uwielbia fizyczne aktywności, perspektywa porzucenia pracy zawodowej jawiła mu się jako kompletna abstrakcja.

Podczas telewizyjnego wywiadu artysta z charakterystycznym dla siebie humorem opowiedział o pierwszej reakcji na doniesienia o drastycznych modyfikacjach w życiorysie bogacza:

Teraz napisali, że idę na emeryturę i myślę sobie: „Jak to? Ja, Weksler, na emeryturę? Niemożliwe”, a później mówię sobie: „To tylko serial” - opowiadał z uśmiechem.

Sportowa pasja uchroni Wekslera w "Pierwszej miłości" przed nudą

Jak się okazuje, rezygnacja z kariery zawodowej i wejście w jesień życia wcale nie oznaczają, że biznesmen nagle zasiądzie przed telewizorem z kapciami na stopach. Scenarzyści zadbali o to, by charakter bohatera pasował do naturalnego temperamentu odtwórcy tej roli. Widzowie zobaczą, jak były przedsiębiorca zacznie mocno stawiać na sport i rekreację, co idealnie pokrywa się z zainteresowaniami samego Karola Strasburgera. Takie rozwiązanie pozwoli zachować serialowej postaci wrodzoną charyzmę i energię do działania.

Zarówno popularny prezenter, jak i jego serialowe alter ego mają w sobie wciąż ogromne pokłady witalności. Legendarny aktor wprost deklaruje, że praca na planie polsatowskiego hitu dawno temu przestała być dla niego jedynie zwykłym źródłem dochodu i odhaczaniem kolejnych dni zdjęciowych:

Ta „Pierwsza miłość” jest mi na tyle bliskim serialem, że, jak mówię, czasami identyfikuję się z losami tego mojego bohatera - przyznał.

Głęboka więź z wykreowaną przez lata postacią powoduje, że 79-letni aktor szczerze i bardzo głęboko przeżywa wszystkie nagłe zwroty akcji w scenariuszu. Najnowsze wydarzenia jednoznacznie potwierdzają, że zarówno Karol Weksler, jak i grający go Karol Strasburger wciąż mają przed sobą mnóstwo wyzwań i absolutnie nie planują zwalniać narzuconego tempa.

Wrześniowa premiera nowych odcinków "Pierwszej miłości"

Ulubiona produkcja tysięcy Polaków, czyli „Pierwsza miłość”, zadebiutuje z nowymi odcinkami po długiej przerwie letniej już we wrześniu 2026 roku. Perypetie Karola Wekslera będzie można tradycyjnie oglądać na kanale Polsat, a także w internecie za pośrednictwem oficjalnej usługi VOD nadawcy.

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