Pierwsza miłość. Fryderyk na romans?! Bartek demaskuje potajemną schadzkę rywala

"Pierwsza miłość": Co wydarzy się w 4190. odcinku serialu Polsatu?

Kiedy Bartek opuścił zakład karny, natychmiast skierował swoje kroki do Wadlewa, głęboko wierząc w szybkie zjednoczenie z bliskimi, jednak na miejscu spotkał się z ogromnym rozczarowaniem. Dawna partnerka wcale nie powitała go z entuzjazmem, ponieważ jej uczucia zdążyły już w pełni ulokować się w osobie nowego ukochanego, czyli Fryderyka.

Konfrontacja obu panów błyskawicznie przerodziła się w karczemną awanturę, która ostatecznie znalazła swój finał w brutalnej bójce zainicjowanej przez wściekłego Miedzianowskiego. Od tego momentu stało się absolutnie pewne, że zdesperowany mężczyzna nie złoży broni i wykorzysta każdą okazję, aby ponownie zdobyć serce dawnej miłości oraz odzyskać kontakt z dzieckiem. Sytuację dodatkowo zaogniał fakt, iż relacja Emilki z wpływowym biznesmenem od samego startu wywoływała sporo kontrowersji. Mężczyzna wyraźnie unikał publicznego okazywania uczyć, a wieść o błogosławionym stanie partnerki sprawiła, że jego postępowanie zaczęło budzić jeszcze większe podejrzenia.

"Pierwsza miłość" odcinek 4190: Bartek demaskuje potajemną schadzkę Fryderyka

W 4190. epizodzie uwielbianej produkcji Miedzianowski stanie się świadkiem zdarzenia, które ostatecznie potwierdzi jego najgorsze przypuszczenia dotyczące moralności obecnego partnera Emilki. Spacerując po mieście, zauważy biznesmena w niezwykle zażyłej i podejrzanie swobodnej interakcji z zupełnie obcą kobietą, co jednoznacznie będzie przypominało romantyczne spotkanie. Mężczyzna błyskawicznie oceni sytuację i zdecyduje się na natychmiastowe zgromadzenie twardych dowodów zdrady, jawnie fotografując parę z bliskiej odległości. To zuchwałe zachowanie błyskawicznie doprowadzi do ostrego spięcia, w trakcie którego wściekły i przyparty do muru Fryderyk rzuci w stronę rywala poważnymi groźbami.

"Pierwsza miłość": Kłamstwa o szwagierce i prywatne śledztwo zdradzonej Emilki

Nadchodzące odcinki przyniosą dalszy rozwój wątku tajemniczej nieznajomej, która skutecznie spędzi sen z powiek zaniepokojonej Emilce. Biznesmen będzie próbował ratować twarz, stanowczo przekonując, iż sfotografowana towarzyszka to rzekomo jego szwagierka, jednak nerwowe uniki i niechęć do rozmowy jedynie nasilą niepokój kobiety. Chociaż na zewnątrz udawać będzie pełną wiarę w tłumaczenia partnera, w tajemnicy rozpocznie swoje własne, dyskretne dochodzenie. Szybko dotrze do konta internetowego domniemanej krewnej i przystąpi do dokładnej analizy jej życiorysu, bezgranicznie ufając swojemu kobiecemu przeczuciu.

Akcja nabierze jeszcze większego tempa w 4193. epizodzie wrocławskiego serialu. Bezpośrednia wymiana zdań z Miedzianowskim utwierdzi główną bohaterkę w przekonaniu, że aktualny ukochany ewidentnie zataja przed nią niewygodne fakty. Swoimi rosnącymi obawami obarczy Martę, a ta z kolei zmotywuje ją do podjęcia natychmiastowych i dość radykalnych działań. Zdesperowana kobieta postanowi na własne oczy zweryfikować prawdomówność biznesmena, udając się prosto na wrocławskie targi branżowe, gdzie miało znajdować się stanowisko promocyjne jego firmy. Właśnie w tym miejscu zaplanuje ostateczną konfrontację w cztery oczy.

Widzowie z zapartym tchem będą śledzić, czy zaniepokojona bohaterka ostatecznie zdobędzie niepodważalne dowody na niewierność swojego partnera, czy też odkryta tajemnica przybierze zupełnie inny, znacznie mroczniejszy wymiar. W najbliższych odsłonach popularnego serialu związek tej dwójki znajdzie się na skraju absolutnego rozpadu, podczas gdy zdeterminowany Bartek będzie uważnie obserwował sytuację z boku, gotowy w każdej chwili brutalnie wykorzystać najmniejsze potknięcie nienawidzonego rywala.

