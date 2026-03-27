Pierwsza miłość. Fryderyk na romans?! Bartek demaskuje potajemną schadzkę rywala

Małgorzata Pala
2026-03-27 11:54

W 4190. odsłonie serialu „Pierwsza miłość” Bartek przeżyje ogromny szok. Przypadkowo nakryje Fryderyka w towarzystwie nieznajomej kobiety podczas spotkania do złudzenia przypominającego romantyczną schadzkę. Widzowie wkrótce przekonają się, czy popularny „król dżemu” faktycznie dopuszcza się zdrady wobec Emilki oraz czy mroczna tajemnica ujrzy światło dzienne za sprawą mocno doświadczonego przez życie i targanego zazdrością Miedzianowskiego.

Pierwsza miłość, odcinek 4191. Fryderyk (Andrzej Kłak), jego szwagierka

Autor: ATM Grupa/ Materiały prasowe

"Pierwsza miłość": Co wydarzy się w 4190. odcinku serialu Polsatu?

Kiedy Bartek opuścił zakład karny, natychmiast skierował swoje kroki do Wadlewa, głęboko wierząc w szybkie zjednoczenie z bliskimi, jednak na miejscu spotkał się z ogromnym rozczarowaniem. Dawna partnerka wcale nie powitała go z entuzjazmem, ponieważ jej uczucia zdążyły już w pełni ulokować się w osobie nowego ukochanego, czyli Fryderyka.

Konfrontacja obu panów błyskawicznie przerodziła się w karczemną awanturę, która ostatecznie znalazła swój finał w brutalnej bójce zainicjowanej przez wściekłego Miedzianowskiego. Od tego momentu stało się absolutnie pewne, że zdesperowany mężczyzna nie złoży broni i wykorzysta każdą okazję, aby ponownie zdobyć serce dawnej miłości oraz odzyskać kontakt z dzieckiem. Sytuację dodatkowo zaogniał fakt, iż relacja Emilki z wpływowym biznesmenem od samego startu wywoływała sporo kontrowersji. Mężczyzna wyraźnie unikał publicznego okazywania uczyć, a wieść o błogosławionym stanie partnerki sprawiła, że jego postępowanie zaczęło budzić jeszcze większe podejrzenia.

"Pierwsza miłość" odcinek 4190: Bartek demaskuje potajemną schadzkę Fryderyka

W 4190. epizodzie uwielbianej produkcji Miedzianowski stanie się świadkiem zdarzenia, które ostatecznie potwierdzi jego najgorsze przypuszczenia dotyczące moralności obecnego partnera Emilki. Spacerując po mieście, zauważy biznesmena w niezwykle zażyłej i podejrzanie swobodnej interakcji z zupełnie obcą kobietą, co jednoznacznie będzie przypominało romantyczne spotkanie. Mężczyzna błyskawicznie oceni sytuację i zdecyduje się na natychmiastowe zgromadzenie twardych dowodów zdrady, jawnie fotografując parę z bliskiej odległości. To zuchwałe zachowanie błyskawicznie doprowadzi do ostrego spięcia, w trakcie którego wściekły i przyparty do muru Fryderyk rzuci w stronę rywala poważnymi groźbami.

"Pierwsza miłość": Kłamstwa o szwagierce i prywatne śledztwo zdradzonej Emilki

Nadchodzące odcinki przyniosą dalszy rozwój wątku tajemniczej nieznajomej, która skutecznie spędzi sen z powiek zaniepokojonej Emilce. Biznesmen będzie próbował ratować twarz, stanowczo przekonując, iż sfotografowana towarzyszka to rzekomo jego szwagierka, jednak nerwowe uniki i niechęć do rozmowy jedynie nasilą niepokój kobiety. Chociaż na zewnątrz udawać będzie pełną wiarę w tłumaczenia partnera, w tajemnicy rozpocznie swoje własne, dyskretne dochodzenie. Szybko dotrze do konta internetowego domniemanej krewnej i przystąpi do dokładnej analizy jej życiorysu, bezgranicznie ufając swojemu kobiecemu przeczuciu.

Akcja nabierze jeszcze większego tempa w 4193. epizodzie wrocławskiego serialu. Bezpośrednia wymiana zdań z Miedzianowskim utwierdzi główną bohaterkę w przekonaniu, że aktualny ukochany ewidentnie zataja przed nią niewygodne fakty. Swoimi rosnącymi obawami obarczy Martę, a ta z kolei zmotywuje ją do podjęcia natychmiastowych i dość radykalnych działań. Zdesperowana kobieta postanowi na własne oczy zweryfikować prawdomówność biznesmena, udając się prosto na wrocławskie targi branżowe, gdzie miało znajdować się stanowisko promocyjne jego firmy. Właśnie w tym miejscu zaplanuje ostateczną konfrontację w cztery oczy.

Widzowie z zapartym tchem będą śledzić, czy zaniepokojona bohaterka ostatecznie zdobędzie niepodważalne dowody na niewierność swojego partnera, czy też odkryta tajemnica przybierze zupełnie inny, znacznie mroczniejszy wymiar. W najbliższych odsłonach popularnego serialu związek tej dwójki znajdzie się na skraju absolutnego rozpadu, podczas gdy zdeterminowany Bartek będzie uważnie obserwował sytuację z boku, gotowy w każdej chwili brutalnie wykorzystać najmniejsze potknięcie nienawidzonego rywala.

