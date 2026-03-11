W poprzednich odcinkach (4165-4169) Janek przyparł Lilkę do muru, a ta wyznała prawdę i obiecała oczyścić Kingę, jeśli dostaną jeszcze jedną szansę. On odmówił. Podczas urodzin Ewy w Barbarianie napięcie sięgnęło zenitu, gdy Krystian pojawił się z Reterską, a wkrótce uklęknął przed ukochaną wbrew matce. Emilka wróciła do pracy po traumie, lecz Fryderyk nie chciał ujawniać ich związku. Bolesław zaplanował pozbycie się Borysa po oddaniu szpiku i nakłaniał Darka do zbrodni, nie wiedząc, że Eliza wszystko nagrywa. Rozdarta między ratowaniem córki a sumieniem, zgłosiła sprawę na policję i zapłaciła za to wysoką cenę. Darek wywiózł Borysa z kliniki, lecz w drodze coś zmieniło jego nastawienie. W więzieniu Bartek rozpoznał groźnych buntowników. Emilka zaczęła nowe życie i odważne relacje, czym zaskoczyła Fryderyka. Janek ogłosił na antenie zaskakującą decyzję. Bolesław zatrudnił pielęgniarkę dla skatowanej Elizy, a jego ludzie ruszyli tropem Borysa, który żądał pieniędzy za szpik. W King’s Fitness doszło do zamieszania, a Lucynka zaczęła podejrzewać ciążę.

"Pierwsza miłość" – streszczenie odcinka 4170

Borys gra va banque i zamiast uciekać, udaje się prosto w paszczę lwa. Proponuje Bolesławowi układ - chce odpracować dług, obiecuje zarobić krocie dla Olszewskiego. Gdy Filip i Iga próbują dotrzeć do Elizy, na drodze staje im Borys, już pewny siebie i ustawiony po stronie niedawnego prześladowcy. Kinga z zaskoczeniem przyjmuje wieści, że Tomek zszedł się znowu z Jolką. Ostrzega syna, by nie popełniał kolejny raz tego samego błędu. Jolka zaś ciśnie Tomka, żeby wynajęli razem mieszkanie. Niespodziewanie do Barbariana wpada Miki. Błaga Tomka, by pomógł mu odzyskać Jolkę. Marta trafia na artykuł o buncie więźniów w Sławnie, na zdjęciu rozpoznaje Łukasza. Tymczasem w więzieniu Łukasz trzyma się na uboczu. Bartek natomiast zwraca uwagę niejakiego Krasnego - prowodyra buntu ze Sławna.

"Pierwsza miłość" – streszczenie odcinka 4171

Borys przekonuje się, że niełatwo mu będzie postawić klub Iskra na nogi. Chaos, brak motywacji wśród piłkarzy, trener, któremu dawno przestało zależeć – to tylko niektóre problemy. Borys jest jednak zdeterminowany, by spełnić obietnicę daną Bolesławowi oraz zaimponować ojcu. Wpada na karkołomny pomysł. Złe samopoczucie Emilki i ochłodzenie relacji z Fryderykiem staje się przyczyną plotek w fabryce. Pracownice wiążą sytuację z rychłym powrotem Bartka z więzienia, podejrzewają, że Emilię gnębią wyrzuty sumienia. Powód jest jednak znacznie bardziej przerażający. Bartek tymczasem zostaje znienacka wciągnięty w wir niebezpiecznych wydarzeń. Podjudzani przez Krasnego więźniowie wszczynają bunt, a na zakładniczkę biorą Ilonę.

"Pierwsza miłość" – streszczenie odcinka 4172

Bunt w więzieniu szybko eskaluje, a dyrektor i strażnicy, choć mają podgląd na sytuację, nie są w stanie zareagować. Bartek, chcąc ochronić Ilonę, sam staje się obiektem ataku. Łukasz zaś zajmuje strategiczną pozycję przy boku. Krasnego, prowodyra buntu. Alan próbuje odbudować relację z Mikołajem i Kostkiem, zaprasza ich do planetarium. Zaniedbuje przy tym Igę, która zaczyna niebezpiecznie zbliżać się do Jamesa. Emilka, coraz bardziej zaniepokojona swoim stanem, prosi Martę o pomoc i test ciążowy. Rozmowa ujawnia jej największy lęk – boi się że jest to dziecko Mateusza.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4173

Emilka jest załamana, nie radzi sobie z myślą o ciąży. Jedzie z Martą na badania. Tymczasem Śmiałek znajduje w domu test ciążowy i wprost konfrontuje Fryderyka, który dopiero wtedy dowiaduje się, że Emilia spodziewa się dziecka. Iga ma wyrzuty sumienia po pocałunku z Jamesem. Bierze wolne i zaszywa się w domu pod pretekstem choroby. Nieświadomy niczego Alan troskliwie się nią zajmuje, czym tylko pogłębia jej poczucie winy. Czy Iga zdobędzie się na to, by wyznać mu prawdę? Biały kończy wyczerpujące szkolenie w jednostce wojskowej. Postanawia zaprosić Angelikę na swoją przysięgę. Nie wie, że dziewczyna przebywa w szpitalu, a jej stan się pogarsza.

"Pierwsza miłość" – streszczenie odcinka 4174

Ciąża Emilki okazuje się być dla Fryderyka większym problemem niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Gdy jednak Emilka wykrzykuje mu prawdę, Fryderyk, kryjąc ulgę, obsypuje ją kwiatami i zapewnia o swojej miłości. Janek spotyka się z Kingą, by uprzedzić o dłuższym wyjeździe – będzie robił reportaż o więzieniach w Ameryce Łacińskiej. Kinga podejmuje decyzję o rozwodzie. Później towarzyszy matce podczas ostatniej rozprawy. Sąd uznaje Teresę winną wszystkich zarzutów. W dniu składania przysięgi Biały wygląda przyjaciół, którzy mieli stawić się na uroczystości. Przyjeżdża tylko Melka z Laurą. Kamil zaczyna przypuszczać, że Angelika zeszła się z Filipem – dlatego żadne z nich nie pojawiło się w jednostce. Tymczasem nieprzytomna Angelika zostaje podłączona do respiratora.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejne odcinki 4170-4173 zostaną wyemitowane w dniach 9-13 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

Odcinek 4170 - poniedziałek, 9 marca

- poniedziałek, 9 marca Odcinek 4171 - wtorek, 10 marca

- wtorek, 10 marca Odcinek 4172 - środa, 11 marca

- środa, 11 marca Odcinek 4173 - czwartek, 12 marca

- czwartek, 12 marca Odcinek 4174 - piątek, 13 marca

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)