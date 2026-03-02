W poprzednim odcinku (4168) Fryderyk, zmieszany spontanicznością Emilki, ulotnił się, nie odbierał telefonów i nie pojawiał się w pracy, co rozzłościło i rozczarowało Emilię, która postanowiła już nigdy nie płakać przez mężczyzn. w Śmiałku pojawiła się nadzieja, że może córka wróci do Bartka, a Artur pocieszał Kingę po rozstaniu. Lilka wciąż liczyła, że dzięki Poli utrzyma przy sobie Janka, lecz on zaskoczył obie, podejmując podczas radiowego programu na żywo niespodziewaną decyzję. Eliza straszliwie zapłaciła za swój błąd, a Darek, zgodnie z planem, zabrał Borysa z kliniki w podróż, z której miał nie wrócić, lecz po drodze wydarzyło się coś, co zmieniło jego nastawienie.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4169

Bolesław zatrudnia pielęgniarkę do skatowanej żony. Eliza potwierdza policji - to Darek, syn męża ją pobił. Oboje udają przed Angeliką, że nic się nie stało. Ta jednak czuje, że coś jest nie tak. Prosi Filipa o pomoc. Także Borys wpada do Filipa z błaganiem o wsparcie - ktoś czyha na jego życie. Gdy przyznaje, że zażądał ćwierć miliona za szpik dla Angeliki, Filip wygania go z domu. Piotrek uświadamia Wojnara, że za wymuszenie rozbójnicze grozi mu nawet dziesięć lat więzienia. Tymczasem Bolesław nie odpuszcza - jego ludzie już depczą Borysowi po piętach. Lucynka znów coś miesza w King’s Fitness i Marta musi ratować zajęcia z samoobrony na żywym modelu. Jędrek kończy z podbitym okiem i bardzo obiecującą znajomością. Lucynka zaś zaczyna podejrzewać, że jej roztrzepanie to efekt ciąży.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4169. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 6 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)