"Gliniarze", odcinek 1166: zatrzymanie podejrzanego o porwanie dziecka kończy się tragedią

2026-03-12 9:44

W nadchodzącym 1166. odcinku serialu 'Gliniarze' czeka nas prawdziwy rollercoaster emocji. Natalia i Kuba poprowadzą śledztwo w sprawie uprowadzenia ośmioletniej dziewczynki, a ich głównym podejrzanym stanie się zagadkowy mężczyzna. Próba jego schwytania zakończy się dramatycznie, co okaże się zaledwie początkiem wstrząsających odkryć w tej sprawie.

Poprzedni odcinek serialu "Gliniarze" z pewnością dostarczył fanom sporej dawki emocji i mrocznych tajemnic. Wszystko zaczęło się od pozornie prostego włamania do magazynu, podczas którego sprawcy po krótkiej bójce z ochroniarzem zostali przepędzeni. Sprawa przybrała jednak nieoczekiwany obrót, gdy kilka dni później ten sam mężczyzna zniknął bez śladu. Do akcji wkroczyli Adam Bogusz i Olga Lipska, a ich poszukiwania doprowadziły ich do odkrycia mrocznego sekretu rodziny zaginionego. Po tak zagmatwanym śledztwie pozostaje pytanie, jakie wyzwania czekają na detektywów w kolejnym odcinku.

"Gliniarze" odc. 1166 - streszczenie

W najnowszym odcinku detektywi zmierzą się ze sprawą porwania ośmioletniej dziewczynki, a głównym motywem wydaje się być żądanie okupu. Dochodzenie w tej niezwykle delikatnej sprawie poprowadzą Natalia Nowak i Kuba Roguz. Ich śledztwo szybko naprowadza ich na trop tajemniczego mężczyzny, który był widziany w okolicach szkoły, do której uczęszczała ofiara. Chociaż policjantom udaje się go namierzyć, próba zatrzymania podejrzanego kończy się tragicznym incydentem. Jak się wkrótce okaże, to dopiero początek odkrywania mrocznych i niepokojących faktów związanych ze zniknięciem dziecka.

"Gliniarze" odc. 1166 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen emocji epizod, który przyniesie nowe, skomplikowane śledztwo. Sprawa porwania małej dziewczynki wstrząśnie widzami i z pewnością dostarczy wielu zwrotów akcji. Jeśli chcecie być na bieżąco z losami warszawskich detektywów, koniecznie zapiszcie sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 1166. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując im solidną dawkę kryminalnych zagadek i policyjnej akcji prosto z warszawskich ulic. Codzienne zmagania zespołów detektywistycznych z przestępczym światem stolicy to gwarancja napięcia i dynamicznych zwrotów akcji. Każda sprawa to nowa, wciągająca historia, w której stawką jest ludzkie życie, a nasi ulubieni bohaterowie muszą wykazać się sprytem i determinacją. W serialu występują m.in.:

  • Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
  • Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
  • Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
  • Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
  • Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
  • Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
  • Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
  • Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
  • Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
  • Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
  • Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
  • Przemysław Saleta (jako Artur Król)
  • Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)
