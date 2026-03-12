"Gliniarze", odcinek 1166: zatrzymanie podejrzanego o porwanie dziecka kończy się tragedią

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Gliniarze" z pewnością dostarczył fanom sporej dawki emocji i mrocznych tajemnic. Wszystko zaczęło się od pozornie prostego włamania do magazynu, podczas którego sprawcy po krótkiej bójce z ochroniarzem zostali przepędzeni. Sprawa przybrała jednak nieoczekiwany obrót, gdy kilka dni później ten sam mężczyzna zniknął bez śladu. Do akcji wkroczyli Adam Bogusz i Olga Lipska, a ich poszukiwania doprowadziły ich do odkrycia mrocznego sekretu rodziny zaginionego. Po tak zagmatwanym śledztwie pozostaje pytanie, jakie wyzwania czekają na detektywów w kolejnym odcinku.
"Gliniarze" odc. 1166 - streszczenie
W najnowszym odcinku detektywi zmierzą się ze sprawą porwania ośmioletniej dziewczynki, a głównym motywem wydaje się być żądanie okupu. Dochodzenie w tej niezwykle delikatnej sprawie poprowadzą Natalia Nowak i Kuba Roguz. Ich śledztwo szybko naprowadza ich na trop tajemniczego mężczyzny, który był widziany w okolicach szkoły, do której uczęszczała ofiara. Chociaż policjantom udaje się go namierzyć, próba zatrzymania podejrzanego kończy się tragicznym incydentem. Jak się wkrótce okaże, to dopiero początek odkrywania mrocznych i niepokojących faktów związanych ze zniknięciem dziecka.
"Gliniarze" odc. 1166 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen emocji epizod, który przyniesie nowe, skomplikowane śledztwo. Sprawa porwania małej dziewczynki wstrząśnie widzami i z pewnością dostarczy wielu zwrotów akcji. Jeśli chcecie być na bieżąco z losami warszawskich detektywów, koniecznie zapiszcie sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 1166. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując im solidną dawkę kryminalnych zagadek i policyjnej akcji prosto z warszawskich ulic. Codzienne zmagania zespołów detektywistycznych z przestępczym światem stolicy to gwarancja napięcia i dynamicznych zwrotów akcji. Każda sprawa to nowa, wciągająca historia, w której stawką jest ludzkie życie, a nasi ulubieni bohaterowie muszą wykazać się sprytem i determinacją. W serialu występują m.in.:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)