"Gliniarze", odcinek 1166: zatrzymanie podejrzanego o porwanie dziecka kończy się tragedią

Poprzedni odcinek serialu "Gliniarze" z pewnością dostarczył fanom sporej dawki emocji i mrocznych tajemnic. Wszystko zaczęło się od pozornie prostego włamania do magazynu, podczas którego sprawcy po krótkiej bójce z ochroniarzem zostali przepędzeni. Sprawa przybrała jednak nieoczekiwany obrót, gdy kilka dni później ten sam mężczyzna zniknął bez śladu. Do akcji wkroczyli Adam Bogusz i Olga Lipska, a ich poszukiwania doprowadziły ich do odkrycia mrocznego sekretu rodziny zaginionego. Po tak zagmatwanym śledztwie pozostaje pytanie, jakie wyzwania czekają na detektywów w kolejnym odcinku.

"Gliniarze" odc. 1166 - streszczenie

W najnowszym odcinku detektywi zmierzą się ze sprawą porwania ośmioletniej dziewczynki, a głównym motywem wydaje się być żądanie okupu. Dochodzenie w tej niezwykle delikatnej sprawie poprowadzą Natalia Nowak i Kuba Roguz. Ich śledztwo szybko naprowadza ich na trop tajemniczego mężczyzny, który był widziany w okolicach szkoły, do której uczęszczała ofiara. Chociaż policjantom udaje się go namierzyć, próba zatrzymania podejrzanego kończy się tragicznym incydentem. Jak się wkrótce okaże, to dopiero początek odkrywania mrocznych i niepokojących faktów związanych ze zniknięciem dziecka.

"Gliniarze" odc. 1166 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen emocji epizod, który przyniesie nowe, skomplikowane śledztwo. Sprawa porwania małej dziewczynki wstrząśnie widzami i z pewnością dostarczy wielu zwrotów akcji. Jeśli chcecie być na bieżąco z losami warszawskich detektywów, koniecznie zapiszcie sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 1166. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując im solidną dawkę kryminalnych zagadek i policyjnej akcji prosto z warszawskich ulic. Codzienne zmagania zespołów detektywistycznych z przestępczym światem stolicy to gwarancja napięcia i dynamicznych zwrotów akcji. Każda sprawa to nowa, wciągająca historia, w której stawką jest ludzkie życie, a nasi ulubieni bohaterowie muszą wykazać się sprytem i determinacją. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)