"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 116: Zabójstwo polityka, groźby szantażu i sekret, który łączy byłego boksera z żoną wójta

W ostatnim odcinku serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" śledczy Osica i Serafin zmierzyli się z wyjątkowo brutalną zbrodnią. Na obrzeżach miasta doszło do morderstwa właściciela pensjonatu, Krzysztofa Wełnika, który zginął od ciosu nożem. Głównym podejrzanym stał się Eugeniusz Talarek, człowiek od lat pałający żądzą zemsty na denacie za tragiczną śmierć syna. Dzień przed zabójstwem wysłał on Wełnikowi wiadomość z zapowiedzią odwetu, co tylko wzmocniło podejrzenia. Równolegle policjanci prowadzili dochodzenie w sprawie tajemniczych kradzieży zwłok z cmentarzy, gdzie jedyną wskazówką okazała się relacja bezdomnych o nieznajomym widzianym na nekropolii. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 116 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku na ulicy zostają znalezione zwłoki znanego polityka, Andrzeja Baraniaka. Sprawa jest niezwykle tajemnicza, gdyż ofiara ma ranę głowy, a przy ciele leży kartka z krótkim, ale wymownym napisem: "kłamca". Dochodzenie w tej sprawie przejmuje Maksym Pietras, który szybko odkrywa, że Baraniak był zaangażowany w kontrowersyjną budowę obwodnicy, co przysporzyło mu wielu wrogów. Prywatne życie polityka również okazuje się skomplikowane – jego żona zeznaje o kryzysie w małżeństwie i częstych zniknięciach męża. Nowe światło na sprawę rzuca sekretarka denata, która informuje policję, że były bokser, Pietryka, szantażował Baraniaka, grożąc ujawnieniem kompromitujących materiałów. Kiedy Pietras próbuje namierzyć podejrzanego, jest świadkiem jego kłótni z żoną wójta, co sugeruje, że ta dwójka skrywa wspólną tajemnicę.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 116 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania kolejnej zagadki kryminalnej w Trójmieście. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów jak zawsze trzymają w napięciu. Czy Pietrasowi uda się odkryć, kto stoi za zabójstwem polityka i jakie sekrety skrywają podejrzani? Premierową emisję 116. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" będzie można obejrzeć już w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku przyciąga widzów dynamiczną akcją i złożonymi intrygami. Fabuła skupia się na pracy elitarnej jednostki policyjnej, która stawia czoła najgroźniejszym przestępcom zorganizowanym w regionie. Dowodzeni przez charyzmatycznego "Musashiego" funkcjonariusze często muszą działać na granicy prawa, by dopaść bezwzględnych kryminalistów. Każda sprawa to nowa, wciągająca zagadka, która pokazuje, że w walce dobra ze złem nie ma prostych rozwiązań. W serialu występują m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)