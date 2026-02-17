W poprzednich odcinkach Mateusz zaaranżował dramatyczny ślub z uprowadzoną Emilką i zmusił ją do wypicia zatrutego wina, a Marta, Marysia i Kinga bezskutecznie próbowały ją ostrzec. Policja tropiła jaskinię, ale to Fryderyk ruszył na ratunek. Olek i Wika przeżywali klęskę biznesową, a Róża wplotła w to własny plan. Bartek pogrążył się w depresji, Alan zmagał się z tajemniczym synem, a Iga zbliżyła się do Jamesa. Jolka wyznała miłość Tomkowi, a Eliza i Wenerski ukrywali się na Sycylii, jednak Bolesław już ich ścigał. Konflikty, zdrady i groźby Bolesława eskalowały, a niespodziewany wyjazd Białego do wojska wstrząsnął Igą i Filipem.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4155

Teresa przekona się na własnej skórze, jak wygląda życie w więzieniu. Poniżana i gnębiona przez współosadzone za wszelką cenę będzie próbowała zdobyć telefon, żeby zadzwonić do Kingi… Lilka, pięknie wystrojona, pójdzie na galę mediów. Będzie liczyła, że spotka Janka i będzie mogła razem z nim świętować jego sukces – wygraną w plebiscycie na Głos Roku. Kinga, w przeciwieństwie do Lilki, całkowicie zapomni o ważnym dla męża dniu. Stan Angeliki gwałtownie się pogorszy, lekarze powiedzą jej o konieczności powtórnego przeszczepu. Ryzykując własnym zdrowiem, Angelika wymknie się z kliniki i pójdzie na imprezę pożegnalną Kamila. Czy odważy się mu powiedzieć, co do niego czuje?

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4156

Nocna wizyta Lilki wywoła ostrą kłótnię między Kingą a Jankiem. Kinga będzie miała pretensje, że Błockiej ciągle wydaje się, że jest ważną osobą w życiu jej męża. On zaś kolejny raz poczuje, że Lilka wspiera go dużo bardziej niż jego własna żona. Biały, przytłoczony tym, co usłyszał, przyspieszy swój wyjazd do wojska. Potrzebuje czasu, by wszystko przetrawić, nie wie jednak, że czasu Angelika ma coraz mniej. Filip zaś, choć pozbawiony resztek nadziei na miłość, postanowi dalej wspierać dziewczynę jako przyjaciel. Marta nie będzie mogła uwolnić się od koszmarów z Mateuszem – trauma wraca każdej nocy. Po rozmowie z Szymonem kobieta dojdzie do wniosku, że potrzebuje wyraźnego zamknięcia, by uwolnić się od swojego prześladowcy. Uda się do prosektorium zobaczyć ciało Mateusza po raz ostatni…

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4157

Marysia będzie zeznawać w sądzie w sprawie Teresy, martwi się, co powiedzieć. Kinga stanie po stronie przyjaciółki, poprosi, żeby niczego nie łagodziła ze względu na ich relację. Gdy padną kolejne zarzuty, wiadomo już, że Teresa słono zapłaci za swój występek. Na pogrzebie Mateusza pojawią się jego rozhisteryzowani fani, a ceremonia szybko zamieni się w demonstrację, potrzebna będzie interwencja policji. Nikt oprócz Marty nie będzie wiedział, że w urnie nie ma prochów Stika. Fabian ma zamiar udowodnić, że za kradzieżami w Barbarianie stoi Borys. Wyśle Tomka, by wyśledził, co Wojnar robi z gotówką. W ten sposób Tomek stanie się świadkiem upokarzającej sceny w kibicowskim barze Iskra i pozna wstydliwą tajemnicę z życia Borysa.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4158

Lilka będzie uwodzić Janka i przekonywać, że mógłby z nią i Polą stworzyć szczęśliwą rodzinę. Kinga tymczasem przeprosi męża za ostatnie kłótnie, chce odbudować ich wzajemne zaufanie. Czy jest jeszcze dla nich szansa? Borys pójdzie do właściciela klubu Iskra z propozycją współpracy, ale zostanie wyśmiany i wyrzucony. Ścigany przez kiboli wpadnie w poważne tarapaty. Niespodziewanie z pomocą przyjdzie mu… Marysia. Alan przeprosi Igę za sceny zazdrości z powodu Jamesa, będzie chciał jej udowodnić, że nie ma problemu z ich znajomością. Wprosi się na umówione spotkanie, ale nie będzie potrafił być cool i urządzi pokaz siły. Niespodziewanie, po krótkiej wymianie zdań, jego niechęć do astrofizyka zmieni się w podziw…

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4159

Jankowi nie uda się wyjaśnić Kindze, dlaczego nie powiedział jej o wieczorze spędzonym u Lilki. Nakręci się spirala wzajemnych oskarżeń i pretensji. Paradoksalnie sytuację zaogni jeszcze fakt, że Lilka postanowiła opuścić z Polą Wrocław. Borys wykorzysta swoją kartę przetargową i zagnieździ się w willi Olszewskich. Będzie liczył, że ugra coś na transakcji z Bolesławem, a przynajmniej zapewni sobie jego ochronę przed rozsierdzonymi kibolami. Eliza ostrzeże go, że łaska jej męża kiedyś się skończy. Olkowi nie będzie układało się partnerstwo z Różą. Teściowa wprowadzi chaos w jego terminarzu, podkrada mu klientki, odrzuca propozycje zmiany nazwy wspólnego salonu. Jej zdaniem zmiany potrzebuje co najwyżej on, Olek. Zafunduje mu metamorfozę, która zaskoczy wszystkich.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejne odcinki 4155-4159 zostaną wyemitowane w dniach 16-20 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)