"M jak miłość": Dramat Zduńskich w cieniu niespodziewanego romansu. Krysia zaskoczy wszystkich

„M jak miłość" odcinek 1911 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Emisja 1911. odcinka "M jak miłość" zaplanowana jest na poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Fabuła skupi się na dramatycznych konsekwencjach śmierci Franki, po której Paweł Zduński zapadł się pod ziemię. Wdowiec zerwał kontakt z rodziną, co wywoła paraliżujący strach u Kingi. Bliscy doskonale wiedzą, że mężczyzna jest w fatalnym stanie psychicznym, a przedłużające się milczenie może zwiastować najgorsze.

Przerażenie po wyjeździe Pawła w 1911 odcinku "M jak miłość"

Zduńska nie będzie potrafiła poradzić sobie z narastającym napięciem i o swoich obawach opowie Magdzie. W rozmowie z przyjaciółką przyzna wprost, że boi się o życie brata Piotra, który może nie udźwignąć ciężaru tragedii. Budzyńska natychmiast zareaguje na te słowa. Prawniczka zadeklaruje, że wspólnie z mężem Andrzejem rozpoczną poszukiwania zaginionego Zduńskiego, aby zapobiec kolejnemu nieszczęściu.

Krysia odciągnie uwagę domowników od tragedii Pawła

Ponura atmosfera na Deszczowej zostanie niespodziewanie przełamana przez wątek sercowy seniorki. Krysia Filarska, która przez długi czas opłakiwała śmierć swojego męża Wojtka Marszałka, postanowi otworzyć nowy rozdział w życiu. Matka Kingi przyjmie zaproszenie na randkę od Łukasza Buczaka, co skutecznie odciągnie uwagę domowników od problemów Pawła. Decyzja ta będzie dowodem na to, że kobieta jest gotowa zakończyć okres żałoby.

Warto wspomnieć, że rodzina Buczaków to nowi sąsiedzi Zduńskich, którzy wprowadzili się do domu naprzeciwko, zajmowanego wcześniej przez Wieśka. Kinga i Piotr mieli już okazję poznać Stefana oraz jego nastoletniego syna. Relacje sąsiedzkie zaczną się zacieśniać w zaskakującym tempie i na wielu płaszczyznach.

W 1911 odcinku "M jak miłość" odcinku Lenka nawiąże bliższą relację z Hubertem. Młodzi ludzie szybko znajdą wspólny język, ale prawdziwym szokiem okaże się dla nich odkrycie dotyczące ich dziadków. Nastolatkowie dowiedzą się, że Krysia Filarska i Łukasz Buczak umówili się na spotkanie romantyczne. Ta informacja błyskawicznie obiegnie dom Zduńskich i stanie się głównym tematem rozmów przy stole.