Olek i Aneta na celowniku Sowińskiego. Zaskakujący sojusz w klinice w "M jak miłość"

Powrót Wójcika do kliniki w 1932. odcinku serialu

Mirosław po raz kolejny zjawia się w placówce medycznej prowadzonej przez Chodakowskich, szukając ratunku dla swojego syna. Tym razem niepokój ojca będzie w pełni uzasadniony, ponieważ Aneta po wnikliwym badaniu zdiagnozuje u Tymka anginę. Lekarka natychmiast wdroży odpowiednie leczenie, co spotyka się z ogromną wdzięcznością ze strony zatroskanego mężczyzny. Wójcik postanawia zrewanżować się za uratowanie zdrowia chłopca, a żona Olka chętnie przystanie na tę propozycję. Sytuacja będzie o tyle sprzyjająca, że nowy dyrektor administracyjny od dłuższego czasu będzie próbował zaszkodzić lekarzom, o czym Mirosław ostrzegał już wcześniej.

Olek w otwartym konflikcie z Sowińskim. Pielęgniarka Tereska ostrzeża Anetę

Spór między mężem Anety, a nowym przełożonym wejdzie w decydującą fazę. Czarę goryczy przeleje nowe zarządzenie Sowińskiego, które zmusi cały personel medyczny, włączając w to samego ordynatora, do przygotowywania drobiazgowych raportów z codziennych obowiązków. Dla Chodakowskiego będzie to jawna prowokacja, zwłaszcza że niedawno dyrekcja wymusiła na zespole korzystanie z najtańszych materiałów podczas zabiegów operacyjnych.

Aleksander nie ustaje w swoich atakach na małżeństwo, a jego wrogie nastawienie stanie się tajemnicą poliszynela. Pielęgniarka Tereska również dostrzeże mściwe intencje zwierzchnika i postanowi lojalnie uprzedzić o nich Anetę. W obliczu narastającego zagrożenia wszelkie informacje zdobyte przez zaprzyjaźnionego biznesmena staną się dla Chodakowskich na wagę złota.

Mroczna tajemnica Aleksandra wyjdzie na jaw? Chodakowscy szukają ratunku

Pozostaje zagadką, do jakich dokładnie informacji na temat Sowińskiego dotrze zdeterminowany Wójcik. Niewykluczone, że na jaw wyjdzie sprawa niepełnosprawnej siostry nowego dyrektora oraz jego głębokie przekonanie o winie Olka. Takie powiązanie tłumaczyłoby bezwzględną chęć zemsty na znanym lekarzu i jego najbliższej rodzinie. Niestety, wciąż nie wiadomo, czy pomoc ze strony Mirosława wystarczy, aby ostatecznie pogrążyć przebiegłego administratora.

Najbliższe wydarzenia pokażą, czy małżeństwo zdoła wyjść obronną ręką z tej trudnej konfrontacji. Istnieje bowiem realne ryzyko, że bezkompromisowy Aleksander uprzedzi ruchy swoich przeciwników i wyprowadzi kolejny cios, zanim ci zdążą się skutecznie obronić.