Paweł z "M jak miłość" wraca na dobre tory. Przyjaciółki nie pozwolą mu się załamać

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-06-19 10:38

Paweł Zduński z "M jak miłość" znów zacznie się uśmiechać w nowym sezonie serialu. Po dramatycznych przejściach ogromnym wsparciem dla bohatera granego przez Rafała Mroczka okażą się niezawodne przyjaciółki. Magda (Anna Mucha) oraz Kinga (Katarzyna Cichopek) zadbają, by wdowiec po śmierci Franki (Dominika Kachlik) nie pogrążył się w rozpaczy. Zobacz zakulisowe ZDJĘCIA.

Paweł Zduński otwiera nowy rozdział w "M jak miłość"

To już zupełnie inny bohater! Na zakulisowych fotografiach z planu nowych odcinków flagowej produkcji TVP2 widać wyraźną przemianę Pawła Zduńskiego. Z jego twarzy zniknął wyraz przygnębienia i smutku, który towarzyszył mu po nagłym odejściu Franki. Chociaż wdowiec głęboko przeżył tę bolesną stratę, ma świadomość, że życie toczy się dalej. Już w finałowych odcinkach minionej serii "M jak miłość" zapewniał małego Antosia, że we dwóch poradzą sobie w stolicy i najgorsze chwile mają za sobą. Zduński otwiera się na nowe szanse i ma przed sobą perspektywę na spokojniejsze dni.

Kinga i Magda staną murem za Pawłem Zduńskim

Nie wiadomo, w jakim punkcie znalazłby się dzisiaj Paweł, gdyby nie twarde oparcie w rodzinie. Bezpośrednio po tragedii to Marysia oraz Barbara wyciągnęły do niego pomocną dłoń, gdy Zduński wylądował w Grabinie (to tam wcześniej zostawił u Rogowskiej synka przed swoim zniknięciem). Kobiety, przy sporym udziale Agnes, najpierw troskliwie opiekowały się małym Antosiem, a później ułatwiały Pawłowi powrót do normalności po potężnym ciosie od losu.

Z doniesień z planu najnowszych odcinków "M jak miłość" wynika, że przed widzami sporo scen z udziałem starych znajomych. Widzowie zobaczą uśmiechniętego Zduńskiego w towarzystwie Kingi oraz Magdy. Budzyńska, która kiedyś dzieliła z Pawłem życie uczuciowe, pozostaje jedną z jego najbardziej zaufanych osób. Podobnie zresztą jak Kinga, która w najciemniejszych momentach robiła wszystko, żeby tylko wyciągnąć przyjaciela z emocjonalnego dołka.

Radosne chwile w bistro Kingi Zduńskiej

Lokal prowadzony przez Kingę od lat służy za główne miejsce spotkań bohaterów "M jak miłość", gdzie świętują sukcesy i rozwiązują poważne problemy. Tym razem to właśnie tam Paweł spędzi przyjemne popołudnie w otoczeniu swoich najbliższych powierniczek – Kingi oraz Magdy. Dojdzie nawet do serdecznego wyściskania się z Budzyńską, co jednoznacznie zwiastuje, że Zduński krok po kroku odzyskuje wewnętrzny spokój.

M jak miłość. Katarzyna Cichopek pokazała miejsce na planie, gdzie wstęp mają tylko wybrani
Rafał Mroczek jako Paweł Zduński, Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska i Anna Mucha jako Magda Budzyńska uśmiechnięci pozują na planie M jak miłość. Przyjaciółki wspierają Pawła, który otwiera nowy rozdział w życiu, o czym przeczytasz na naszym portalu.
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