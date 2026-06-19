Paweł z "M jak miłość" wraca na dobre tory. Przyjaciółki nie pozwolą mu się załamać

Paweł Zduński otwiera nowy rozdział w "M jak miłość"

To już zupełnie inny bohater! Na zakulisowych fotografiach z planu nowych odcinków flagowej produkcji TVP2 widać wyraźną przemianę Pawła Zduńskiego. Z jego twarzy zniknął wyraz przygnębienia i smutku, który towarzyszył mu po nagłym odejściu Franki. Chociaż wdowiec głęboko przeżył tę bolesną stratę, ma świadomość, że życie toczy się dalej. Już w finałowych odcinkach minionej serii "M jak miłość" zapewniał małego Antosia, że we dwóch poradzą sobie w stolicy i najgorsze chwile mają za sobą. Zduński otwiera się na nowe szanse i ma przed sobą perspektywę na spokojniejsze dni.

Kinga i Magda staną murem za Pawłem Zduńskim

Nie wiadomo, w jakim punkcie znalazłby się dzisiaj Paweł, gdyby nie twarde oparcie w rodzinie. Bezpośrednio po tragedii to Marysia oraz Barbara wyciągnęły do niego pomocną dłoń, gdy Zduński wylądował w Grabinie (to tam wcześniej zostawił u Rogowskiej synka przed swoim zniknięciem). Kobiety, przy sporym udziale Agnes, najpierw troskliwie opiekowały się małym Antosiem, a później ułatwiały Pawłowi powrót do normalności po potężnym ciosie od losu.

Z doniesień z planu najnowszych odcinków "M jak miłość" wynika, że przed widzami sporo scen z udziałem starych znajomych. Widzowie zobaczą uśmiechniętego Zduńskiego w towarzystwie Kingi oraz Magdy. Budzyńska, która kiedyś dzieliła z Pawłem życie uczuciowe, pozostaje jedną z jego najbardziej zaufanych osób. Podobnie zresztą jak Kinga, która w najciemniejszych momentach robiła wszystko, żeby tylko wyciągnąć przyjaciela z emocjonalnego dołka.

Radosne chwile w bistro Kingi Zduńskiej

Lokal prowadzony przez Kingę od lat służy za główne miejsce spotkań bohaterów "M jak miłość", gdzie świętują sukcesy i rozwiązują poważne problemy. Tym razem to właśnie tam Paweł spędzi przyjemne popołudnie w otoczeniu swoich najbliższych powierniczek – Kingi oraz Magdy. Dojdzie nawet do serdecznego wyściskania się z Budzyńską, co jednoznacznie zwiastuje, że Zduński krok po kroku odzyskuje wewnętrzny spokój.

M jak miłość. Katarzyna Cichopek pokazała miejsce na planie, gdzie wstęp mają tylko wybrani