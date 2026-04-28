Paweł odtworzy ostatnią wiadomość od Franki w "M jak miłość"

Emisja 1934. odcinka "M jak miłość" w poniedziałek 18 maja 2026 roku

Widzowie 1934. odsłony "M jak miłość" zobaczą powrót Pawła do materiałów wideo pozostawionych przez zmarłą żonę. Kobieta przebywając w placówce medycznej, przeczuwała najgorszy scenariusz i w tajemnicy przed mężem zarejestrowała pożegnalne wiadomości. Cały sprzęt wraz z dokładnymi wytycznymi trafił wówczas w ręce Kingi. Początkowe filmy Zduński obejrzał tuż po ceremonii pogrzebowej, co doprowadziło go do skrajnej rozpaczy. Załamany mężczyzna odciął się od rodziny, a jego dramatyczny stan psychiczny ostatecznie popchnął go do nieudanej próby samobójczej.

Zduński odtworzy pożegnalne wideo Franki w "M jak miłość"

Przed swoim odejściem Franka stanowczo zażądała, aby finałowy materiał trafił do jej męża równo pół roku po tragicznych wydarzeniach. Zbliżający się 1934. odcinek "M jak miłość" ukaże moment, w którym Zduński ostatecznie decyduje się na uruchomienie tego wyjątkowego nagrania. Zapoznanie się z treścią wiadomości od zmarłej żony może stanowić absolutny punkt zwrotny w procesie żałoby głównego bohatera i pomóc mu zamknąć bolesny rozdział.

Agnes i rodzina z Grabiny pomogą Pawłowi w "M jak miłość"

Reakcja wdowca na najnowszy film znacząco zróżnicuje się od poprzednich wybuchów rozpaczy. Zduński uruchomi nagranie podczas pobytu w Grabinie i postanowi przedłużyć tam swój pobyt, powstrzymując się od szybkiego powrotu do stolicy. Ogromne wsparcie zapewnią mu najbliżsi, w tym Barbara (Teresa Lipowska) oraz Marysia (Małgorzata Pieńkowska). Kluczową rolę w ukojeniu bólu Pawła odegra jednak Agnes (Amanda Mincewicz). Córka Artura (Robert Moskwa) wykaże się ogromnym zrozumieniem i będzie towarzyszyć Zduńskiemu w tej trudnej chwili, co pomoże mu ze spokojem przyjąć pożegnanie i zaakceptować konieczność rozpoczęcia nowego etapu w życiu bez ukochanej.

