Martyna z "M jak miłość" kocha Jakuba. Duży zwrot akcji w relacji Wysockiej z Karskim

Emisja 1935. odcinka "M jak miłość". Kiedy i gdzie oglądać?

W 1935. epizodzie popularnego serialu, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o godzinie 20.55 na antenie TVP2, widzowie będą świadkami przełomu. Martyna ostatecznie przyzna, że darzy Jakuba szczerym uczuciem. Lekarka uświadomi sobie, że ich relacja wykracza poza zwykłą, choć silną przyjaźń. Do bohaterki dotrze, że Karski stał się dla niej obiektem romantycznych westchnień, z czym będzie musiała się wkrótce zmierzyć.

Martyna z "M jak miłość" kocha Jakuba. Trudna przeszłość bohaterów

Bohaterowie mają za sobą mnóstwo trudnych doświadczeń, w których stanowili dla siebie ogromne wsparcie. Pomagali sobie w czasie rozpadu związku lekarki z Marcinem (Mikołaj Roznerski) oraz podczas burzliwego rozwodu Kasi i Jakuba. Była żona detektywa dopuściła się zdrady, odchodząc do Mariusza (Mateusz Mosiewicz), czego z czasem zaczęła po cichu żałować. Karski wykazał się ogromną klasą i brakiem mściwości, troszcząc się o byłą partnerkę w czasie ciąży, nie mając jednak pojęcia, że to on, a nie Mariusz, jest biologicznym ojcem małej Zosi.

Z kolei Martyna, która długo rozmyślała o Marcinie, ostatecznie wygasiła w sobie dawne uczucia. Kobieta sama namawiała Chodakowskiego do ratowania jego małżeństwa, uświadamiając sobie brak miłości do niego, co zapoczątkowało dalsze zmiany. W 1935. odcinku produkcji lekarka przyzna w głębi duszy, że traktuje Karskiego jako kandydata na życiowego partnera, z którym chciałaby stworzyć coś więcej, a nie jedynie dobrego kolegę i powiernika tajemnic.

Czy Wysocka z "M jak miłość" zdradzi Karskiemu swoje uczucia?

Pozostaje otwartym pytaniem, czy lekarka zdecyduje się na szczere wyznanie, biorąc pod uwagę ich wcześniejsze ustalenia o czysto kumpelskiej relacji, która miała przetrwać wszystko i nigdy nie ulec zmianie. Zbliżający się koniec obecnego sezonu telewizyjnego sugeruje, że romantyczny wątek tej dwójki może w pełni rozwinąć się dopiero po przerwie wakacyjnej w 2026 roku.

Kluczowym elementem fabuły pozostaje jednak sypiąca się tajemnica dotycząca ojcostwa. Moment, w którym detektyw w końcu dowie się o swoim biologicznym pokrewieństwie z córką Kasi, może znacząco skomplikować lub wręcz całkowicie przekreślić szanse na zbudowanie ewentualnego związku z Martyną.

M jak miłość. Paweł dzięki Agnes i całej rodzinie zacznie nowe życie bez Franki