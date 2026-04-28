Sowiński pozna mroczny sekret Kasi z "M jak miłość". Wykorzysta sfałszowane testy DNA

Emisja 1935. odcinka "M jak miłość". Dyrektor kliniki uderzy w Olka Chodakowskiego

Kłamstwo lekarki dotyczące ojcostwa niespodziewanie wyjdzie na jaw i trafi prosto do uszu Sowińskiego. Dyrektor administracyjny od dłuższego czasu poluje na Olka Chodakowskiego, wciąż szukając sposobu na zaszkodzenie lekarzowi. Gdy tylko zorientuje się, w co wplątała się Kasia, uzna to za idealną okazję do ataku. Szybko okaże się, że wykorzystanie tej sytuacji może zniszczyć nie tylko karierę, ale i życie prywatne Chodakowskiego.

Szantaż w "M jak miłość". Aneta dowie się, że to Jakub jest ojcem dziecka Kasi

Atmosfera wokół zatajania tożsamości ojca Zosi staje się coraz bardziej napięta. Szokująca informacja o tym, że to Jakub jest biologicznym tatą dziewczynki, dotarła już do Anety. Przyjaciółka stanowczo radzi lekarce, aby jak najszybciej wyjawiła prawdę i uporządkowała swoje życie. Niestety, Kasia za wszelką cenę chce kontynuować relację z Mariuszem i zamierza ukrywać prawdę, obawiając się jego ostatecznej reakcji na wieść o tak poważnym oszustwie.

Sytuacja Kasi komplikuje się z każdym dniem, a do finału obecnego sezonu produkcji TVP2 zostaje coraz mniej czasu. Poważnym zagrożeniem pozostaje fakt, że Anka nie zamierza rezygnować z szantażowania lekarki sfałszowanymi wynikami DNA. Bezkompromisowa kobieta nadal będzie próbowała czerpać z tego tytułu wymierne korzyści.

Sowiński w 1935. odcinku "M jak miłość" bezlitośnie wykorzysta tajemnicę lekarki

Prawdziwa kumulacja intryg nastąpi już w 1935. epizodzie hitowej produkcji. Kasia, bezustannie naciskana przez szantażystkę Ankę, powoli zacznie tracić grunt pod nogami. Równocześnie jej największy sekret wpadnie w ręce Sowińskiego. Choć jego głównym celem jest całkowite pogrążenie Chodakowskich, tak mroczne informacje o lekarce zrobią na nim spore wrażenie. Ostatecznie przebiegły Sowiński postanowi uderzyć w najczulszy punkt i wykorzystać tajemnicę lekarki na swoją korzyść.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych odcinkach to właśnie Aleksander poinformuje Jakuba o tym, że jest biologicznym ojcem Zosi, ujawniając skrzętnie skrywaną tajemnicę.