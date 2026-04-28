Afera między Karoliną i Akselem w "Farmie". Widzowie telewizyjnego formatu wytypowali, kogo popierają w tym sporze

Zaskakująca decyzja Karoliny oburzyła uczestników

Atmosfera w gospodarstwie zrobiła się niezwykle napięta, gdy Karolina podjęła krok, który kompletnie zbił z pantałyku pozostałych graczy. Zignorowała wcześniejsze zespołowe ustalenia i niespodziewanie zażądała, aby Aksel wytypował do pojedynku jej własnego męża.

Taka wolta natychmiast zaszokowała resztę grupy, wywołując mnóstwo pytań o prawdziwe motywy kobiety. Bohaterowie formatu głośno dyskutują, czy uczestniczka nadal gra do jednej bramki z resztą, czy realizuje już wyłącznie swoją prywatną, wyrachowaną strategię.

10

– Ja byłam w szoku, plan miał być zupełnie inny, a tutaj Karolina znowu coś innego wymyśliła – padło w programie.

Wzajemna niepewność wśród farmerów wciąż rośnie, ponieważ nikt ze zgromadzonych nie potrafi przewidzieć dalszego rozwoju wydarzeń oraz ostatecznych skutków tego kontrowersyjnego ruchu w grze.

Fani formatu stają murem za Akselem

Podczas gdy w samym programie panuje spore zamieszanie, internauci błyskawicznie ocenili zaistniałą sytuację. Oglądający masowo stanęli w obronie Aksela, dobitnie pokazując, że zupełnie nie ufają zakulisowym intencjom Karoliny. Pod wpisami na Instagramie widać ogromne wsparcie dla mężczyzny oraz falę ostrej krytyki wycelowaną w uczestniczkę. Widzowie uważają, że to właśnie ten zaskakujący krok sprawił, iż kobieta bezpowrotnie straciła zaufanie i wiarygodność w ich oczach.

Zagrożone małżeństwo i trudne zadanie z kapustą

Całe to zamieszanie stawia Karolinę oraz Rafała w bardzo niekomfortowej i stresującej sytuacji. Perspektywa bezpośredniego starcia małżonków mocno elektryzuje zarówno walczących graczy, jak i zgromadzoną przed telewizorami publiczność, a emocje w formacie osiągają zenit.

Równocześnie uczestnicy nie mogą liczyć na chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków. Właśnie otrzymali ostatnie Zadanie Tygodnia, które z pozoru wygląda błaho, ale wcale nie należy do najłatwiejszych. Samodzielne wyrobienie masła oraz właściwe przygotowanie kapusty do procesu kiszenia solidnie przetestują wytrwałość wszystkich mieszkańców gospodarstwa.

Brak zaufania wśród bohaterów polsatowskiego hitu

Zbliżające się nominacje do opuszczenia programu skutecznie podgrzewają nastroje, przez co każda decyzja nabiera podwójnego znaczenia. Wcześniej zbudowane paktowania wyraźnie słabną, a rosnąca nieufność wysuwa się na pierwszy plan w codziennych, trudnych relacjach.

Główne pytanie, które wciąż wisi w powietrzu, dotyczy tego, czy zagrywka Karoliny jest starannie zaplanowaną intrygą, czy gwoździem do trumny w jej telewizyjnej rozgrywce. Obserwatorzy show podjęli już jednak ostateczną decyzję i bez najmniejszego wahania trzymają stronę Aksela.