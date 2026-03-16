Patryk planuje dziecko z Grażyną w serialu "Barwy szczęścia". Od razu przejdzie do działania

"Barwy szczęścia" odcinek 3343. Ostra konfrontacja Patryka i Tomka na antenie TVP2

W nadchodzącym, 3343 odcinku produkcji "Barwy szczęścia" dojdzie do niespodziewanego spięcia między Patrykiem a odczuwającym silną zazdrość Tomkiem (Jakub Sokołowski). Kępski bez ogródek zażąda od rywala określenia, do czego zmierza jego relacja z Grażyną. Ta nagła ciekawość dawnego partnera zszokuje Jezierskiego, jednak mężczyzna błyskawicznie utnie spekulacje, deklarując całkowitą powagę swoich intencji wobec kobiety. Swoje szczere uczucia zresztą niebawem udowodni samej zainteresowanej, tuż po spotkaniu z jej "eks".

- Wiąże nas wspólna przeszłość - wyjaśni Tomek, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl Patryk zapyta, co go tak ciekawi Grażyna.

- No... Byliście parą w liceum. Wszystkimi byłymi dziewczynami tak się interesujesz? - zakpi z niego Jezierski.

- Ona zasługuje na szacunek - uświadomi mu Kępski, opowiadając o tym w 3343 odcinku "Barw szczęścia", jak ogromną rolę odegrała Wiracka w jego życiu i tłumacząc, że po prostu nie chciałby, aby ktoś ją skrzywdził.

- Wiem - podsumuje Patryk.

"Barwy szczęścia" odcinek 3343. Szczere wyznanie i poważne plany Patryka wobec Grażyny

Niedługo po tej nieprzyjemnej wymianie zdań, w 3343 odcinku serialu "Barwy szczęścia", Patryk zobaczy się z Grażyną, by zrelacjonować jej przebieg dziwnej konfrontacji. Jezierski bezbłędnie rozszyfruje motywy kierujące Kępskim, lecz Wiracka natychmiast postara się stonować emocje ukochanego i wyciszyć jego obawy. Dzięki tej reakcji atmosfera wyraźnie się oczyści, a dyskusja kochanków płynnie zejdzie na o wiele przyjemniejsze tory, dotyczące wyłącznie ich wspólnej przyszłości.

- Nie zgadniesz, kto się na mnie zaczaił przed szkołą - zacznie Patryk.

- Wianuszek zakochanych uczennic z kółka historycznego? - zażartuje Grażyna.

- Nie. Tomek - wyprowadzi ją z błędu Jezierski, tłumacząc, że wypytywał go nie tylko o nią, ale i o nich, co wyda mu się szczególnie dziwne.

- Czemu dziwne? Wiele razem przeszliśmy. O co innego mogłoby mu chodzić? - zdziwi się Wiracka.

- Moim zdaniem chodzi o to, że... stara miłość nie rdzewieje - wyzna jej ukochany, na co starsza kochanka od razu go wyśmieje, przypominając mu, że Tomek jest przecież w "szczęśliwym" związku z Oliwką (Wiktoria Gąsiewska), przez co i on odetchnie z ulgą - À propos szczęścia. Pozwól, że teraz skupimy się na własnym...

Dokładnie w tej samej scenie 3343 odcinka hitu "Barwy szczęścia", Jezierski zdobędzie się na wyjątkowo romantyczny gest, z czułością przytulając swoją wybrankę. Mężczyzna otworzy serce, przyznając, że to u jej boku odnalazł upragniony spokój i poczucie spełnienia, o którym od dawna marzył. Grażyna natychmiast odbierze te pełne miłości słowa jako niezwykle twardą deklarację na przyszłość. Jej intuicja okaże się strzałem w dziesiątkę, gdyż Patryk dokładnie taki cel chciał osiągnąć tym wyznaniem.

- Bezpieczny i zakochany... I chciałbym, żeby to trwało długo - szepnie jej Patryk.

- To deklaracja? - zapyta go Grażyna, na co on przytkanie.

Zaskakujący finał w 3343 odcinku "Barw szczęścia". Grażyna ostudzi zapał Jezierskiego

To jednak absolutnie nie koniec rewelacji przygotowanych przez twórców na 3343 odcinek serialu "Barwy szczęścia". Ośmielony sytuacją Jezierski postanowi kuć żelazo póki gorące i ujawni swoje największe marzenie o budowie wspólnego gniazdka. Zakochany bohater wprost oświadczy, że pragnie założyć z nią prawdziwą rodzinę i doczekać się potomstwa. Co najbardziej zdumiewające, Grażyna wcale nie odrzuci tej niezwykle śmiałej propozycji, zostawiając furtkę do dalszych rozmów!

- Ja bym w każdym razie chciał - wyzna jej Jezierski i gdy zaproponuje, aby postarali się o dziecko, to Wiaracka otwarcie przyzna, że choć nie myślała o tym, aby ponownie zostać matką, to na szczęście nie jest na to jeszcze za stara.

Otwartość ukochanej w 3343 odcinku telenoweli "Barwy szczęścia" podziała na Jezierskiego niczym potężna iskra rzucona na suchy las. Zachwycony obrotem spraw mężczyzna niemal od razu zechce przejść od słów do konkretnych czynów w sypialni. Wiracka będzie jednak zmuszona brutalnie zahamować jego rozbuchany entuzjazm, tłumacząc, że na tak dalekosiężne kroki jest jeszcze dla niej stanowczo zbyt wcześnie. Nie wykluczy jednak definitywnie takiego scenariusza na bardziej odległą przyszłość!

- To co? Jedziemy do mnie czy do ciebie? - zapyta napalony Patryk.

- Nie rozpędzaj się tak - ostudzi go Grażyna.