"Panna młoda" odcinki 215-220. Wielka intryga Beyzy! Ucieka z dzieckiem, a Cihan mści się na Hancer

Panna młoda odcinek 215. Sila odkrywa mroczną tajemnicę szpitala

Sila ignoruje surowe zakazy i wchodzi do pokoju nieznanego pacjenta. Pracownik oddziału natychmiast ją na tym przyłapuje. Opowiada jej, że mężczyzna od wielu lat przebywa w tej placówce medycznej i nikt nie zna jego prawdziwych danych. Agresywny chory często próbuje uciekać, dlatego cały szpitalny personel nazywa go po prostu Dziwakiem.

Pogarszające się zdrowie kobiety doprowadza Hancer do rozpaczy w domu Hasibe. Cihan próbuje ją uspokoić pod zadaszeniem w trakcie ulewy. Sinem uważnie obserwuje całe zajście i zmanipulowana przez Beyzę traktuje to jako zdradę. Od razu oskarża Hancer o bezwzględne wykorzystywanie Meliha. Wieczorem Cihan znowu zamyka Beyzę w kotłowni i ostrzega ją przed jutrzejszymi wynikami badań.

Melih inicjuje poważną rozmowę z Sinem i zdradza jej całą prawdę o ciąży. Okazuje się, że to Cihan jest ojcem dziecka Hancer. Mężczyzna przyznaje się do fikcyjnego małżeństwa w celu ochrony ciężarnej kobiety i błaga rozmówczynię o absolutne milczenie.

Panna młoda odcinek 216. Cihan otwiera kopertę z wynikami testu ojcostwa

Wyziębiona Derya otwiera oczy w ciemnej komórce i postanawia przyznać się śledczym do wszystkiego. Kobieta chce ujawnić organom ścigania, że to Yonca urodziła dziecko. Cemil i Emir ostatecznie odnajdują ją na podwórku. Wtedy Derya wraca do środka, żąda frytek i prosi o napalenie w piecu. Hancer razem z Enginem niecierpliwie oczekują w firmie na sygnał od Cihana w sprawie badań DNA.

Cihan wydaje Yigitowi rozkaz natychmiastowego sprowadzenia Nusreta do posiadłości. Zestresowany mężczyzna na wszelki wypadek chowa broń do kieszeni. W rezydencji wszystkie kobiety w napięciu oczekują na powrót biznesmena. Beyza planuje szybką ewakuację, ale w drzwiach wpada na ojca i męża. W tym samym czasie Sila analizuje dokumentację medyczną i dochodzi do wniosku, że pacjent nazywany Dziwakiem jest synem Mukadder.

Cihan nerwowo rozrywa kopertę w głównym salonie rezydencji. Beyza głośno odczytuje dokument, z którego wynika potężne prawdopodobieństwo jej macierzyństwa. Rozczarowany biznesmen natychmiast wychodzi z pomieszczenia.

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Panna młoda odcinek 217. Mukadder przekupuje Yoncę dużą sumą gotówki

Wyniki badań genetycznych sprawiają, że Mukadder natychmiast grozi Hancer i Enginowi procesem sądowym. Cała trójka intrygantów świętuje wielki sukces w rezydencji. Cihan wchodzi do pokoju dziecięcego i czule przeprasza małego Cihana Gurura. W zrujnowanym budynku Engin, Melih i Hancer analizują sytuację. Engin informuje zebranych o zmianie zeznań Yoncy, która rzekomo straciła ciążę i z zazdrości porwała chłopca.

Wychodzi na jaw potężna intryga Mukadder, która po prostu przekupiła Yoncę grubą gotówką. Obiecała jej start w nowe życie w zamian za regularne spotkania z dzieckiem i podtrzymywanie fałszywej wersji wydarzeń. Zakup salonu fryzjerskiego przez Yoncę doprowadza Deryę do skrajnej wściekłości. Nocą Melih rozmawia z Sinem o tajemnicy Hancer i zapewnia, że nigdy nie opuści ciężarnej dziewczyny ze względu na dawno złożoną obietnicę.

Panna młoda odcinek 218. Beyza bezwzględnie zabiera syna z rezydencji

Beyza siłą odbiera dziecko i ostrzega męża przed poważnymi konsekwencjami. Obiecuje, że w przyszłości opowie dorastającemu synowi o brutalnym uwięzieniu w kotłowni. Hancer próbuje nawiązać kontakt z Cihanem następnego ranka. Biznesmen definitywnie odrzuca jej starania, zrzuca na nią winę za utratę potomka i usuwa ją ze swojego życia.

W tym momencie Beyza wykonuje połączenie do męża z bezpiecznego ukrycia. Pokazuje mu z daleka wózek i przypomina o warunkach brutalnego paktu. Zgodnie z badaniami genetycznymi to ona jest matką, więc mężczyzna musi podpisać rozwód i zapomnieć o synu. Zdesperowany Cihan błyskawicznie wyrusza na poszukiwania uciekinierki. Kobieta zjawia się z walizkami u Nusreta, a następnie ukrywa się w mieszkaniu Yoncy.

Wściekły Cihan z impetem włamuje się do mieszkania Nusreta, jednak nie zastaje tam żony ani syna. Starszy mężczyzna szybko przypomina mu o zawartym kontrakcie i deklaruje bezwzględną walkę o dziecko przed sądem.

Panna młoda odcinek 219. Fizyczny atak Cihana na Engina w firmie

Beyza znajduje bezpieczne schronienie w domu Yoncy i bezczelnym szantażem wymusza na niej gościnę. Zapowiada, że w przypadku odmowy bezlitośnie porzuci chłopca na najbliższym śmietniku. Później z ogromnym uśmiechem odsłuchuje nagranie od zdesperowanego Cihana i cierpliwie czeka na jego całkowitą kapitulację.

Napięta sytuacja w przedsiębiorstwie kończy się nagłym fizycznym atakiem Cihana na niczego nieświadomego Engina. Hancer próbuje wziąć pełną odpowiedzialność na siebie, ale agresywny biznesmen każe jej natychmiast odejść. Derya dowiaduje się o dostępności lokalu użytkowego i ponownie planuje otwarcie własnego biznesu. Sinem uświadamia Melihowi, że bliski rozpad małżeństwa Beyzy daje im realną szansę na wspólną przyszłość. Mężczyzna bez wahania potwierdza swoje szczere uczucia.

Sila ostrożnie dezynfekuje rany na twarzy Engina po jego brutalnej bójce w biurze. Niedługo później przypadkowo odkrywa w szufladzie mężczyzny elegancki upominek w postaci granatowego pudełka z kwiecistą chustą.

Panna młoda odcinek 220. Upokorzona Hancer mocno policzkuje Cihana

Beyza sprytnie manipuluje Hancer i zaprasza ją na spotkanie do miejskiego parku. Zamiast spotkania twarzą w twarz zostawia jej tam tylko gotowe dokumenty rozwodowe. Gdy Hancer osobiście wręcza je Cihanowi, ten natychmiast wpada w furię i oskarża ją o zbytnie ingerowanie w jego skomplikowane małżeństwo. Zarzuca jej też tanie narzucanie się. Rozwścieczona Hancer wymierza mu siarczysty policzek, krzyczy o ojcostwie swojego nienarodzonego dziecka i odchodzi bez słowa.

Chory Engin opowiada Sili o kontrowersyjnej lekarce Fusun Kabie, która wiele lat temu leczyła Hancer w jednej z klinik. Sila dokładnie przeszukuje sieć i trafia na szokujące informacje o fałszowaniu wyników badań genetycznych przez tę specjalistkę, co prowadzi ją prosto do bezlitosnej Mukadder. Adwokatka Beyzy bez ogródek pokazuje Cihanowi wiążący dokument o zrzeczeniu się praw. Prawniczka grozi mu całkowitym odebraniem praw rodzicielskich i z uśmiechem wzmacnia pozycję swojej klientki. Nusret mocno dobija biznesmena obietnicą ostatecznej zemsty.