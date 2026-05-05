"Panna młoda": streszczenie odcinka 94

Spis treści
W serialu "Panna młoda" atmosfera zagęściła się na dobre, a ostatnie wydarzenia pokazały, że walka o wpływy w rodzinie nabiera tempa. Mukadder zdecydowała się na odważny krok i opracowała misterny plan, który miał na celu ostateczne pozbycie się Hancer z otoczenia domowników. Próba doprowadzenia do spotkania dziewczyny z byłą żoną Cihana zakończyła się jednak fiaskiem, krzyżując szyki przebiegłej intrygantki. W tym samym czasie Cihan postanowił zadbać o swoją partnerkę i zabrał ją do niezwykle okazałej rezydencji, by spędzić z nią więcej czasu. Rozczarowana obrotem spraw Beyza nie szczędziła gorzkich słów pod adresem Mukadder, oskarżając ją otwarcie o to, że ich wspólna intryga przestała działać tak, jak powinna. Czego zatem można spodziewać się po tak napiętej atmosferze w kolejnej odsłonie tej historii?
"Panna młoda" odc. 94 - streszczenie
W dziewięćdziesiątym czwartym odcinku Beyza zaczyna nabierać coraz większych podejrzeń względem Mukadder. Jest przekonana, że kobieta nie jest z nią do końca szczera i w rzeczywistości realizuje jakiś przebiegły plan. W tym samym czasie Mukadder ostro strofuje Meliha, któremu nie podoba się fakt, że mężczyzna pomaga Sinem w nauce prowadzenia samochodu. Najważniejszym punktem odcinka jest jednak rozmowa Cihana z Hancer, podczas której mężczyzna decyduje się wyznać żonie całą prawdę. Zszokowana Hancer czuje się oszukana i nie potrafi poradzić sobie z tymi rewelacjami. Pod wpływem ogromnego żalu kobieta podejmuje decyzję o odejściu.
"Panna młoda" odc. 94 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu sympatyków tureckich produkcji z niecierpliwością wyczekuje każdego kolejnego spotkania z bohaterami tej opowieści. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w rezydencji, warto zarezerwować sobie czas po południu. Telewizja Polska dba o regularną emisję, dzięki czemu losy Hancer i Cihana można śledzić na bieżąco. Premierowa emisja 94. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się we wtorek 12 maja 2026 roku. Produkcja zostanie wyemitowana na kanale TVP2 o godzinie 17:20.
Polecany artykuł:
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to wciągająca turecka historia, która skupia się na losach dumnej i silnej Hancer. Dziewczyna zdecydowała się na wejście do bogatej rodziny Develioglu tylko po to, by zdobyć pieniądze na ratowanie zdrowia swojego brata. Choć początkowo małżeństwo z Cihanem miało być jedynie układem, między dwojgiem młodych ludzi zaczęło rodzić się prawdziwe uczucie, którego nie przewidziała nawet przebiegła Mukadder. Losy tej pary są pełne przeszkód, szczególnie że w ich otoczeniu wciąż obecna jest była żona mężczyzny, Beyza. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)