"Panna młoda": streszczenie odcinka 94

W serialu "Panna młoda" atmosfera zagęściła się na dobre, a ostatnie wydarzenia pokazały, że walka o wpływy w rodzinie nabiera tempa. Mukadder zdecydowała się na odważny krok i opracowała misterny plan, który miał na celu ostateczne pozbycie się Hancer z otoczenia domowników. Próba doprowadzenia do spotkania dziewczyny z byłą żoną Cihana zakończyła się jednak fiaskiem, krzyżując szyki przebiegłej intrygantki. W tym samym czasie Cihan postanowił zadbać o swoją partnerkę i zabrał ją do niezwykle okazałej rezydencji, by spędzić z nią więcej czasu. Rozczarowana obrotem spraw Beyza nie szczędziła gorzkich słów pod adresem Mukadder, oskarżając ją otwarcie o to, że ich wspólna intryga przestała działać tak, jak powinna. Czego zatem można spodziewać się po tak napiętej atmosferze w kolejnej odsłonie tej historii?

"Panna młoda" odc. 94 - streszczenie

W dziewięćdziesiątym czwartym odcinku Beyza zaczyna nabierać coraz większych podejrzeń względem Mukadder. Jest przekonana, że kobieta nie jest z nią do końca szczera i w rzeczywistości realizuje jakiś przebiegły plan. W tym samym czasie Mukadder ostro strofuje Meliha, któremu nie podoba się fakt, że mężczyzna pomaga Sinem w nauce prowadzenia samochodu. Najważniejszym punktem odcinka jest jednak rozmowa Cihana z Hancer, podczas której mężczyzna decyduje się wyznać żonie całą prawdę. Zszokowana Hancer czuje się oszukana i nie potrafi poradzić sobie z tymi rewelacjami. Pod wpływem ogromnego żalu kobieta podejmuje decyzję o odejściu.

"Panna młoda" odc. 94 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu sympatyków tureckich produkcji z niecierpliwością wyczekuje każdego kolejnego spotkania z bohaterami tej opowieści. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w rezydencji, warto zarezerwować sobie czas po południu. Telewizja Polska dba o regularną emisję, dzięki czemu losy Hancer i Cihana można śledzić na bieżąco. Premierowa emisja 94. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się we wtorek 12 maja 2026 roku. Produkcja zostanie wyemitowana na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to wciągająca turecka historia, która skupia się na losach dumnej i silnej Hancer. Dziewczyna zdecydowała się na wejście do bogatej rodziny Develioglu tylko po to, by zdobyć pieniądze na ratowanie zdrowia swojego brata. Choć początkowo małżeństwo z Cihanem miało być jedynie układem, między dwojgiem młodych ludzi zaczęło rodzić się prawdziwe uczucie, którego nie przewidziała nawet przebiegła Mukadder. Losy tej pary są pełne przeszkód, szczególnie że w ich otoczeniu wciąż obecna jest była żona mężczyzny, Beyza. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)