Farma. Rusza finałowy tydzień. Agnieszka miała odpaść zamiast Oli?

Burza w sieci po odcinku "Farmy". Internauci kłócą się o Agnieszkę

Oficjalne profile programu "Farma" w mediach społecznościowych dosłownie zalała fala komentarzy. Fani formatu toczą zacięte dyskusje, udowadniając tym samym swoje ogromne zaangażowanie w losy telewizyjnych rolników. Nie da się ukryć, że wiele osób stanęło murem za Agnieszką i cieszy się, że to ona przetrwała pojedynek.

Finałowy tydzień w programie "Farma". Kto zdobędzie Złote Widły?

Tymczasem telewizyjne gospodarstwo wkracza w decydującą fazę. Agnieszka, Karolina, Dominika, Paulina, Aksel oraz Wojtek rozpoczynają właśnie finałowy tydzień morderczej walki, w której główną nagrodą jest zdobycie prestiżowych Złotych Wideł. Według regulaminu końcowego etapu, odpadający gracz musi zostawić list wskazujący kandydata do pojedynku, co błyskawicznie napędza spiralę kolejnych nominacji i bezlitosnych starć na arenie.

Koniec sojuszy na "Farmie". Zaczyna się bezlitosna gra

Na tym etapie reality show jakikolwiek margines błędu przestał istnieć. Dotychczasowe pakty przestały odgrywać kluczową rolę, ponieważ nawet najdrobniejszy błąd w kalkulacjach zadecyduje o natychmiastowym powrocie do domu. To absolutnie kulminacyjny punkt, gdzie wypracowane strategie mieszają się ze skrajnymi emocjami i dawnymi sympatiami. Biorąc pod uwagę początek ostatecznej rozgrywki, atmosfera między uczestnikami z każdym dniem stanie się coraz bardziej gęsta.