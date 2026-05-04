Gwiazda "Rodu smoka" powiedziała "dość". Tak walczy z atakami hejterów

Toksyna wylewająca się z kultury fandomów to temat na zupełnie oddzielny artykuł, warto jednak wspomnieć, że problem jest poważny i dotknął już wielu członków obsady "Rodu smoka". W trakcie emisji drugiego sezonu Fabien Frankel, serialowy ser Criston Cole, mierzył się z olbrzymią falą hejtu, przez co wyłączył możliwość komentowania swoich postów na Instagramie. Podobną taktykę, aczkolwiek w tym przypadku prewencyjnie, zastosował Finn Bennett (Aerion Targaryen) przed startem "Rycerza Siedmiu Królestw". Olivia Cooke, serialowa Alicent Hightower, poszła jednak o krok dalej.

"Ród smoka" wraca, a wraz z nim hejt na obsadę. Tak Olivia Cooke broni się przed atakami "fanów"

Alicent Hightower to jedna z najbardziej znienawidzonych postaci z "Rodu smoka", problem polega jednak na tym, że zastraszająco duże grono odbiorców (dorosłych ludzi, podkreślam) nie potrafi odróżnić fikcji od rzeczywistości i za poczynania ekranowych bohaterów atakuje aktorów, którzy tylko wykonują swoją pracę. Olivia Cooke ani myśli mierzyć się z falą hejtu i na ponad miesiąc przed premierą pierwszego odcinka trzeciego sezonu "Rodu smoka" usunęła swoje konto w mediach społecznościowych.

Tak, doszliśmy już do tego etapu, w którym aktorzy i aktorki muszą znikać z internetowej przestrzeni publicznej, by nie być zastraszani i linczowani. Z tego miejsca pragnę też przypomnieć, że o ile twórcę "Rodu smoka", Ryna Condala, możemy i powinniśmy krytykować za absolutne fiasko współpracy z George'em R. R. Martinem, istnieje wyraźna granica pomiędzy konstruktywną krytyką, a obrzydliwym hejtem.

Przechodząc do samego serialu, "Ród smoka" wróci z trzecim sezonem już w przyszłym miesiącu - pierwszy odcinek zadebiutuje w HBO Max 22 czerwca. Tym razem wojna pomiędzy Czarnymi i Zielonymi ma rozpocząć się na dobre, a na start ujrzymy słynną bitwę w Gardzieli - jedno z najbardziej spektakularnych morskich starć w dziejach Westeros. Trup ma ścielić się gęsto, a każdy odcinek zawierać przynamniej jedno potężne, emocjonujące zdarzenie.

W rolach głównych powracają Emma D'Arcy jako królowa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith jako Daemon Targaryen, Tom Glynn-Carney jako król Aegon II Targaryen, Olivia Cooke jako królowa wdowa Alicent Hightower oraz Ewan Mitchell jako książę Aemond Targaryen, a na ekranie partnerują im m.in. Steve Toussaint jako Corlys Velaryon, Rhys Ifans jako ser Otto Hightower, Fabien Frankel jako ser Criston Cole, Sonoya Mizuno jako Mysaria oraz Harry Collett jako książę Jacaerys Velaryon.