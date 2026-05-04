"Euforia". Jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony? QUIZ

"Euforia" jeden z najpopularniejszych i najszerzej komentowanych seriali ostatnich lat, a jednocześnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych i tych, które zaliczyły największy spadek jakości - na to przynajmniej wskazują oceny, które na obecną chwilę (w serwisie Rotten Tomatoes) prezentują się następująco:

Sezon 1 - 80% krytycy i 84% widzowie,

Sezon 2 - 78% krytycy i 80% widzowie,

Sezon 3 - 40% krytycy i 43% widzowie.

"Euforia" QUIZ. Jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony?

Z uwagi na fakt, iż na trzeci sezon "Euforii" czekaliśmy aż cztery lata, wielu z was może pamiętać poprzednie znacznie słabiej niż wam się wydaje. Zapraszamy więc do udziału w poniższym quizie, który sprawdzi stan waszej wiedzy.

"Euforia". Jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony? Pytanie 1 z 17 Ile lat mają główni bohaterowie, gry rozpoczyna się akcja serialu? 16 17 18

"Euforia" - obsada

Główną rolę w "Euforii" kreuje Zendaya jako Rue Bennett. W obsadzie znaleźli się również:

Alexa Demie jako Maddy Perez,

Sydney Sweeney jako Cassie Howard,

Jacob Elordi jako Nate Jacobs,

Hunter Schafer jako Jules Vaughn,

Maude Apatow jako Lexi Howard,

(śp.) Angus Cloud jako Fezco,

(śp.) Eric Dane jako Cal Jacobs,

Barbie Ferreira jako Kat Hernandez,

Colman Domingo jako Ali.

