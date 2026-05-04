"Euforia". Jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony? QUIZ

"Euforia" jeden z najpopularniejszych i najszerzej komentowanych seriali ostatnich lat, a jednocześnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych i tych, które zaliczyły największy spadek jakości - na to przynajmniej wskazują oceny, które na obecną chwilę (w serwisie Rotten Tomatoes) prezentują się następująco:
- Sezon 1 - 80% krytycy i 84% widzowie,
- Sezon 2 - 78% krytycy i 80% widzowie,
- Sezon 3 - 40% krytycy i 43% widzowie.
"Euforia" QUIZ. Jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony?
Z uwagi na fakt, iż na trzeci sezon "Euforii" czekaliśmy aż cztery lata, wielu z was może pamiętać poprzednie znacznie słabiej niż wam się wydaje. Zapraszamy więc do udziału w poniższym quizie, który sprawdzi stan waszej wiedzy.
"Euforia" - obsada
Główną rolę w "Euforii" kreuje Zendaya jako Rue Bennett. W obsadzie znaleźli się również:
- Alexa Demie jako Maddy Perez,
- Sydney Sweeney jako Cassie Howard,
- Jacob Elordi jako Nate Jacobs,
- Hunter Schafer jako Jules Vaughn,
- Maude Apatow jako Lexi Howard,
- (śp.) Angus Cloud jako Fezco,
- (śp.) Eric Dane jako Cal Jacobs,
- Barbie Ferreira jako Kat Hernandez,
- Colman Domingo jako Ali.
