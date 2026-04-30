"Panna młoda": streszczenie odcinka 90

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

W ostatnim czasie w serialu "Panna młoda" działo się naprawdę sporo, a wydarzenia z osiemdziesiątego dziewiątego odcinka wywróciły życie mieszkańców rezydencji do góry nogami. Zaskakujące uderzenie patelnią w głowę całkowicie odmieniło Cemila, co znacząco wpłynęło na jego dalsze, życiowe postanowienia. Mimo skomplikowanych relacji, Hancer stanowczo nalegała na to, aby Beyza pozostała w posiadłości, co jedynie podsyciło i tak już ogromny niepokój. Cihan zupełnie stracił kontrolę nad całą sytuacją, a narastające w domu napięcie stało się niemal namacalne dla was wszystkich. Wykorzystując panujący chaos, Beyza konsekwentnie realizowała swój plan, aż w końcu postawiła Cihanowi twarde ultimatum. Mężczyzna otrzymał zaledwie trzy dni na podjęcie decyzji, która bezpowrotnie może zmienić losy wszystkich domowników, więc warto sprawdzić, co przyniesie kolejny odcinek.

"Panna młoda" odc. 90 - streszczenie

Mukadder postanawia pochwalić Hancer za to, w jaki sposób dziewczyna zaopiekowała się Beyzą i okazała jej potrzebne wsparcie. Tymczasem Cihan przechodzi przez trudny moment, czując się rozdartym między własnymi uczuciami a naciskami ze strony przyjaciół. Jego znajomi domagają się, aby mężczyzna w końcu podjął konkretną i stanowczą decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Z kolei Melih kończy swoje sprawy na lądzie, żegna się z najbliższymi i wyrusza w kolejny rejs statkiem. Cihan podejmuje również próbę ograniczenia kontaktów Hancer z Beyzą, mając nadzieję, że odsunięcie ich od siebie pozwoli mu odzyskać panowanie nad sytuacją w domu.

"Panna młoda" odc. 90 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja ta cieszy się dużą popularnością wśród osób, które każdego dnia czekają na nowe perypetie mieszkańców filmowej rezydencji. Serial jest emitowany w stałym pasmie, co ułatwia regularne śledzenie losów poszczególnych postaci. Warto zarezerwować sobie czas w popołudniowym grafiku, aby być na bieżąco z każdym nowym zwrotem akcji. Nadchodzący odcinek numer 90 zostanie wyemitowany 7 maja 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to opowieść o wielkich pieniądzach, rodzinnych tajemnicach i uczuciach rodzących się w niezwykle trudnych warunkach. Główna bohaterka, Hancer, musi wykazać się hartem ducha, by ratować swojego brata, co prowadzi ją do bogatej rodziny Develioglu. Życie w luksusowej rezydencji okazuje się jednak pełne pułapek, zwłaszcza gdy na drodze stają intrygi matki Cihana oraz obecność jego byłej żony. Mimo początkowego dystansu i zaaranżowanego małżeństwa, między parą zaczyna rodzić się więź, która wywraca ich świat do góry nogami. W obsadzie serialu występują między innymi:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)

