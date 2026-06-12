Inauguracja mundialu w cieniu czerwonych kartek. Zwycięstwa Meksyku i Korei Południowej w grupie A

Początek piłkarskich mistrzostw świata dostarczył kibicom sporych wrażeń, a reprezentacja Meksyku bez większych problemów ograła drużynę RPA , nadając tym samym niezwykle brutalny ton całemu turniejowi.

, nadając tym samym niezwykle brutalny ton całemu turniejowi. Ekipa Korei Południowej popisała się fantastyczną pogonią za wynikiem, ostatecznie zwyciężając z czeską kadrą narodową i zapisując na swoim koncie komplet punktów w zmaganiach grupowych.

Rozpoczęcie globalnego czempionatu obfitowało w ostre starcia na murawie oraz historyczne wydarzenie trenerskie, o którym długo będzie się mówić w świecie sportu.

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Turniej o miano najlepszej drużyny globu zainaugurowano z ogromnym przytupem. Na wypełnionych po brzegi trybunach legendarnego Estadio Azteca meksykańscy piłkarze pewnie triumfowali nad Republiką Południowej Afryki 2:0. Strzelanie w tych rozgrywkach rozpoczęło się wyjątkowo wcześnie, bowiem już w dziewiątej minucie rywalizacji Julian Quinones bezwzględnie ukarał fatalną pomyłkę bloku obronnego gości i umieścił piłkę w siatce.

Gospodarze turnieju narzucili własne warunki gry i nie oddawali inicjatywy aż do końcowego gwizdka. Ich wyraźną dominację na boisku przypieczętował w 67. minucie Raul Jimenez, zamykając wynik całego starcia. Ten doświadczony gracz ofensywny, na co dzień reprezentujący barwy angielskiego Fulham, idealnie wykorzystał dokładne dośrodkowanie i precyzyjnym strzałem głową zapisał na swoim koncie czterdziestą szóstą bramkę w kadrze narodowej. Inauguracyjne zawody zapisały się w pamięci również ze względu na ogromną agresję na boisku, przez którą arbiter główny zmuszony był wyrzucić z murawy aż trzech zawodników. W drużynie afrykańskiej przedwcześnie do szatni udali się Yaya Sithole oraz Themba Zwane, natomiast w doliczonym czasie gry sędzia pokazał czerwoną kartkę reprezentantowi Meksyku, Cesarowi Montesowi za bardzo ostre przewinienie.

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Równie pasjonujący przebieg miało drugie spotkanie w ramach grupy A, w którym południowokoreańska ekipa pokonała po zaciętej walce drużynę czeską 2:1. Co ciekawe, to europejska formacja, wracająca na mistrzostwa świata po dwudziestu latach przerwy, jako pierwsza cieszyła się z trafienia. Choć do gwizdka kończącego pierwszą połowę utrzymał się bezbramkowy remis, w 59. minucie sytuacja uległa zmianie. Po dalekim wrzucie piłki zza linii bocznej boiska, Ladislav Krejci zdołał wyskoczyć najwyżej w polu karnym i mocnym uderzeniem głową pokonał bramkarza azjatyckiej drużyny.

NIE MA TO JAK WYRZUT PIŁKI Z AUTU 🫡Tak Czesi wyszli na prowadzenie... Nie cieszyli się jednak długo. Osiem minut później Korea Południowa wyrównała.Robi nam się meczycho 😍🔴 📲 OGLĄDAJ #KORCZE ▶️ https://t.co/OIuBjx5AO8 pic.twitter.com/cIFGVaNSf7— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 12, 2026

Utrata gola podziałała na koreańskich zawodników wyjątkowo mobilizująco i błyskawicznie ruszyli do odrabiania strat. Zaledwie osiem minut po bramce dla przeciwników, grający w holenderskim Feyenoordzie Inbeom Hwang doprowadził do cennego wyrównania. Czesi chwilę później ponownie umieścili piłkę w siatce za sprawą Tomasa Soucka, jednak sędziowie dopatrzyli się pozycji spalonej i ostatecznie gola nie uznali. Decydujący i zarazem bolesny cios w 80. minucie wymierzyli reprezentanci Korei Południowej, kiedy to szybki kontratak bezbłędnie sfinalizował napastnik tureckiego Besiktasu, Hyeongyu Oh.

Komplet punktów dla KOREI POŁUDNIOWEJ 💪Tak się robi comeback 👏 pic.twitter.com/WWcoMbsB0g— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 12, 2026

Mimo bolesnej porażki, czeski sztab szkoleniowy zapisał się w kronikach turnieju z zupełnie innego, wyjątkowego powodu. Dowodzący zespołem z Europy Miroslav Koubek, mając dokładnie siedemdziesiąt cztery lata, został oficjalnie najstarszym trenerem w całej historii piłkarskich mistrzostw świata.

Po zakończeniu pierwszej serii spotkań to meksykańscy i południowokoreańscy zawodnicy dumnie przewodzą w tabeli grupy A. Obie zwycięskie reprezentacje zmierzą się w bezpośrednim starciu już 19 czerwca, a ich pojedynek najprawdopodobniej zadecyduje o pierwszym miejscu w tej fazie turnieju.