Małgorzata Kożuchowska ponownie zderzyła się z kartonami. Niesamowity finał akcji Łatwoganga

Zwykła akcja Łatwoganga przerodziła się w fenomen

Internetowa inicjatywa przekształciła się w wydarzenie, które zapisze się w pamięci wielu osób. Emocje, ogromne kwoty i celebryci pozbywający się włosów na żywo - tak można podsumować zbiórkę rozpoczętą 17 kwietnia przez influencera Łatwoganga. Punktem wyjścia był poruszający utwór "Diss na raka" nagrany przez rapera Bedoesa wspólnie z chorą dziewczynką. Piosenka błyskawicznie zdobyła serca słuchaczy.

Wtedy do działania przystąpił Łatwogang, który podjął się niezwykłego wyzwania - uruchomił transmisję na żywo, w której przez 9 dni odtwarzano ten sam utwór, ale nie tylko. Głównym założeniem było zebranie przynajmniej kilkuset tysięcy złotych na wsparcie dzieci zmagających się z nowotworami. Odzew przeszedł jednak najśmielsze oczekiwania. Wpłaty rosły w zawrotnym tempie - do godziny 16:00 26 kwietnia, w momencie zakończenia akcji (przedłużono ją do 20:00) przekroczono barierę 160 milionów złotych.

Plejada gwiazd u Łatwoganga wspiera dzieci

Przez 9 dni niewielkie mieszkanie Łatwoganga odwiedzały tłumy znanych osobistości. Wśród nich znaleźli się m.in. Doda, Maffashion, Katarzyna Nosowska, a także liczni przedstawiciele świata sportu, muzyki i rapu. Goście nie tylko dorzucali się do zbiórki, ale również zaskakiwali widzów nieszablonowymi akcjami. Oprócz golenia głów na żywo, odbywały się spontaniczne występy wokalne, pełne emocji rozmowy i nieustanne motywowanie do dalszego wsparcia. Wszystkie te działania miały jeden cel - pomoc dzieciom chorym na nowotwory.

Małgorzata Kożuchowska i powtórka z "M jak miłość"

W finałowym dniu wydarzenia, tuż przed 16:00, w studiu Łatwoganga zjawiła się Małgorzata Kożuchowska, doskonale znana widzom jako Hanka Mostowiak z serialu "M jak miłość". Razem z nią pojawił się Tomasz Karolak, jej wieloletni partner z planu "Rodzinki.pl". Gdy rzucono pomysł, by nawiązać do słynnej serialowej sceny i wykorzystać leżące w tle transmisji kartony, aktorka z entuzjazmem przystała na tę propozycję.

Jedynym wymogiem było powiększenie puli o 3 miliony złotych. Wystarczyło zaledwie kilkanaście minut, by widzowie wpłacili brakującą kwotę, po czym Kożuchowska rzuciła się na stos pudełek. Upadając, wylądowała w ramionach Karolaka, by po chwili ze śmiechem się podnieść. Reakcja internautów była pełna zachwytu. Zobaczcie zdjęcia i wideo w naszej GALERII.

