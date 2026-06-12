MŚ 2026 w piłce nożnej. Dlaczego czeska drużyna poniosła porażkę z Koreą Południową?

Przebieg meczu Czechy Korea Południowa w Guadalajarze

Czescy piłkarze dobrze rozpoczęli czwartkowe spotkanie w meksykańskiej Guadalajarze. Prowadzenie dla europejskiego zespołu zdobył Ladislav Krejci, który popisał się celnym strzałem głową. Niestety dla czeskich kibiców, dynamicznie grająca drużyna z Azji szybko przejęła inicjatywę. Piłkarze z Korei Południowej odpowiedzieli dwoma trafieniami, ustalając ostateczny wynik spotkania na 2:1. Było to niezwykle ważne starcie w ramach rywalizacji w grupie A.

Selekcjoner reprezentacji Czech docenił ogromny wysiłek fizyczny swoich podopiecznych. Doświadczony, 74-letni Miroslav Koubek stwierdził jednak po meczu, że zwycięstwo przypadło lepszej drużynie. Szkoleniowiec zauważył, że rywale zaprezentowali się znacznie lepiej pod względem szybkości na boisku. Aby utrzymać się w mistrzowskim turnieju, czeska kadra musi zdecydowanie wzmocnić siłę rażenia. Trener jasno wskazał obszary, które wymagają natychmiastowej poprawy przed kolejnymi starciami.

- Wygrała lepsza drużyna. Musieliśmy walczyć i tak robiliśmy. Naszym obowiązkiem było grać do końca, widać, że zawodnicy są wyczerpani. Teraz trzeba iść do przodu. W następnych meczach musimy być bardziej ofensywni i kreatywni na ostatnich 30 metrach przed bramką rywali. W ataku mamy pole do poprawy - dodał.

Jak selekcjoner Korei ocenia zwycięstwo na MŚ?

Zwycięstwo odniesione w Guadalajarze wywołało ogromną radość w azjatyckim obozie. Trener reprezentacji Korei Południowej był bardzo zadowolony z postawy swoich podopiecznych podczas tego trudnego meczu. Hong Myung-bo podkreślił, że drużyna rygorystycznie zastosowała się do szczegółowych instrukcji przedmeczowych. Szkoleniowiec wymagał od piłkarzy pełnej nieustępliwości oraz ścisłej współpracy na każdym fragmencie boiska. Kapitan zespołu, Heung-min Son, nie zapisał się tym razem na liście strzelców, jednak selekcjoner twardo stanął w jego obronie.

Azjatycki zespół musi teraz skupić się na skuteczniejszym wykańczaniu stwarzanych sytuacji strzeleckich. W drugim spotkaniu grupy A, które zainaugurowało całe mistrzostwa świata, reprezentacja Meksyku pokonała Republikę Południowej Afryki 2:0. Zwycięskie ekipy z pierwszej kolejki zmierzą się ze sobą w nadchodzącej, drugiej serii gier. Starcie z gospodarzami turnieju będzie miało kluczowe znaczenie dla awansu z tej grupy. Południowokoreański szkoleniowiec w pełni zdaje sobie sprawę z rosnącego stopnia trudności.