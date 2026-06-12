"Panna młoda": streszczenie odcinka 126

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" przyniosły mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji, które mocno skomplikowały sytuację wielu osób. Hancer podjęła próbę pogodzenia się z Beyzą, jednak nie miała pojęcia, że ich spotkanie było bacznie obserwowane i dokumentowane przez paparazzi. Całe to zamieszanie wywołało stanowczą reakcję ojca Sinem, który po odkryciu prawdy o aferze postanowił natychmiast działać i zabrać córkę oraz wnuczkę do swojego domu. W tym samym czasie Derya coraz mocniej złościła się na Dilarę, co wyraźnie psuło atmosferę panującą między kobietami. Wątek finansowy również doczekał się pewnego zamknięcia, gdy Cemil w końcu zwrócił Cihanowi wszystkie pożyczone wcześniej pieniądze. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku tego serialu?

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"Panna młoda" odc. 126 - streszczenie

Hancer udaje się do szpitala, aby odwiedzić Cemila, ale na miejscu zostaje zaczepiona przez natrętnego dziennikarza. Reporter usilnie próbuje wydobyć od niej istotne informacje, co doprowadzi do bardzo napiętej sytuacji. Cihan, widząc zachowanie mężczyzny, traci cierpliwość i wdaje się z nim w bójkę. Całe zdarzenie kończy się interwencją policji oraz zatrzymaniem bohatera, który zostaje przewieziony na posterunek. Na miejscu Hancer niespodziewanie spotyka Yoncę i postanawia udzielić jej wsparcia. Dzięki jej zaangażowaniu Yonca może bezpiecznie opuścić komisariat.

"Panna młoda" odc. 126 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej tureckiej opowieści z pewnością czekają na to, aby dowiedzieć się, jak zakończą się kłopoty bohaterów na komisariacie. Każdy kolejny epizod przynosi nowe wyzwania i pokazuje, jak postacie radzą sobie z codziennymi trudnościami. Produkcja jest regularnie emitowana w godzinach popołudniowych, co pozwala na spokojny seans przed wieczornym odpoczynkiem. Najnowszy odcinek serii „Panna młoda” o numerze 126 zostanie pokazany 20 czerwca 2026 roku o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o Hancer, która jako sierota od zawsze musiała liczyć tylko na siebie i walczyć o przetrwanie w trudnych warunkach. Kiedy jej brat zachorował, dziewczyna zdecydowała się na wejście do bogatej rodziny poprzez zaaranżowany ślub, byle tylko zdobyć środki na jego kosztowne leczenie. Choć początkowo małżeństwo z Cihanem było jedynie układem, między młodymi ludźmi z czasem zaczęło pojawiać się szczere i głębokie uczucie. Ich wspólne życie w rezydencji pełne jest jednak przeszkód, w tym intryg matki mężczyzny oraz ciągłej obecności jego byłej żony. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

(jako Hançer) Türkseve (jako Cihan)

(jako Cihan) Can Tarakçı (jako Cemil)

(jako Cemil) Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

(jako Mukadder Develioglu) Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

(jako Gülsüm) Elif Çapkin (jako Yonca)

(jako Yonca) Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

(jako Derya) Sidal Damar (jako Sinem)

(jako Sinem) Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

(jako Mine) Türker Kantar (jako Emir)

(jako Emir) Çisel Kuskan (jako Beyza)

(jako Beyza) Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)