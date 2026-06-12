Mundial rozkręca się na dobre. Dziś na murawę wybiegną kolejni gospodarze turnieju

Inauguracja Mistrzostw Świata 2026 w Meksyku

Fani futbolu z całego globu doczekali się momentu inauguracji tegorocznych Mistrzostw Świata. Pierwsze starcie turnieju organizowanego przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk miało miejsce na legendarnym obiekcie Estadio Azteca. Spotkanie otwierające imprezę zakończyło się zwycięstwem meksykańskiej kadry nad RPA w stosunku 2:0. Wygrana ta stanowiła swego rodzaju odwet za podział punktów podczas mundialu szesnaście lat temu, gdy gospodarzem była Afryka Południowa.

Rozpoczęcie mistrzostw to dopiero przedsmak futbolowej uczty. W kalendarzu imprezy zaplanowano łącznie aż sto cztery potyczki, które wyłonią zdobywcę Pucharu Świata. Piątkowy harmonogram przewiduje występy pozostałych organizatorów, zapowiadając kibicom kolejne godziny pełne sportowej rywalizacji.

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Drugi dzień turnieju obfitować będzie w dwa fascynujące pojedynki. Na boiskach zaprezentują się zespoły rywalizujące w ramach grup B oraz C, w tym dwie reprezentacje pełniące rolę gospodarzy, zdeterminowane do udanego startu. Prezentujemy dokładną rozpiskę piątkowych i nocnych spotkań:

W ramach grupy B punktualnie o godzinie 21:00 czasu polskiego na stadionie w Toronto zmierzą się ekipy Kanady oraz Bośni i Hercegowiny. Ekipa spod znaku Klonowego Liścia stanie przed szansą udowodnienia swojej wartości na ojczystej ziemi. Kibice w Polsce będą mogli śledzić to starcie za pośrednictwem kanałów TVP1 i TVP Sport, a także na platformie internetowej TVPSport.pl.

Natomiast zmagania w grupie C rozpoczną się o godzinie 3:00 w nocy polskiego czasu (z piątku na sobotę). Na obiekcie w Inglewood drużyna narodowa Stanów Zjednoczonych, wspierana przez rzesze lokalnych fanów, skrzyżuje rękawice z reprezentacją Paragwaju. Amerykanie celują w pewne trzy punkty na inaugurację. Transmisja z tego wydarzenia dostępna będzie na antenach TVP 2, TVP Sport oraz w serwisie TVPSport.pl.

Sobotni harmonogram zapowiada kontynuację piłkarskich emocji. W rywalizacji grupy B, o godzinie 21:00 w mieście Santa Clara, katarska jedenastka stanie naprzeciw drużyny Szwajcarii. Turniej powoli nabiera właściwego tempa.

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