W poprzednim odcinku Cihan zachęcał Hancer, by w końcu wyznała, co ją trapi, a Engin znalazł dziwne notatki Sili, które mocno go zaniepokoiły. Mukadder zaczęła podejrzewać, że za perspektywą dwóch rozwodów stoi grubsza intryga, natomiast Fadime bez ogródek wygarnęła Hancer, co o niej myśli. Pod wpływem narastających napięć dziewczyna zdecydowała się ostatecznie zakończyć relację z Melihem. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 243 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Derya dowie się o pracy Cemila u Yoncy, co doprowadzi ją do ogromnej wściekłości. Podczas gdy Beyza i prawniczka Beren będą przygotowywać się do rozprawy, Derya zrobi awanturę w salonie i w akcie zemsty zamknie Cemila w domu. Dojdzie również do bolesnej rozmowy między Mukadder a Hancer, w której padną wyjątkowo gorzkie słowa. Zraniona dziewczyna nie wytrzyma narastającego napięcia i postanowi na stałe opuścić rezydencję.

„Panna młoda” odcinek 243 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 243. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:15 na antenie TVP2 w sobotę, 7 listopada 2026 roku.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

Serial „Panna młoda” opowiada o losach Hancer, która decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, by ratować chorego brata. Choć ich wspólna droga jest pełna intryg ze strony matki mężczyzny i jego byłej żony, z czasem między małżonkami zaczyna kiełkować szczere uczucie. Produkcja skupia się na trudnych wyborach i poszukiwaniu szczęścia w świecie zdominowanym przez rodzinne tradycje. Zmagania bohaterów przyciągają przed ekrany rzesze widzów, którzy śledzą każdy ich krok. To przejmująca opowieść o poświęceniu i sile ludzkiego serca w obliczu życiowych trudności. W rolach głównych występują między innymi:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)