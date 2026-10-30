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W poprzednim odcinku Cihan zachęcał Hancer, by w końcu wyznała, co ją trapi, a Engin znalazł dziwne notatki Sili, które mocno go zaniepokoiły. Mukadder zaczęła podejrzewać, że za perspektywą dwóch rozwodów stoi grubsza intryga, natomiast Fadime bez ogródek wygarnęła Hancer, co o niej myśli. Pod wpływem narastających napięć dziewczyna zdecydowała się ostatecznie zakończyć relację z Melihem. Czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 243 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Derya dowie się o pracy Cemila u Yoncy, co doprowadzi ją do ogromnej wściekłości. Podczas gdy Beyza i prawniczka Beren będą przygotowywać się do rozprawy, Derya zrobi awanturę w salonie i w akcie zemsty zamknie Cemila w domu. Dojdzie również do bolesnej rozmowy między Mukadder a Hancer, w której padną wyjątkowo gorzkie słowa. Zraniona dziewczyna nie wytrzyma narastającego napięcia i postanowi na stałe opuścić rezydencję.
„Panna młoda” odcinek 243 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 243. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:15 na antenie TVP2 w sobotę, 7 listopada 2026 roku.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
Serial „Panna młoda” opowiada o losach Hancer, która decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, by ratować chorego brata. Choć ich wspólna droga jest pełna intryg ze strony matki mężczyzny i jego byłej żony, z czasem między małżonkami zaczyna kiełkować szczere uczucie. Produkcja skupia się na trudnych wyborach i poszukiwaniu szczęścia w świecie zdominowanym przez rodzinne tradycje. Zmagania bohaterów przyciągają przed ekrany rzesze widzów, którzy śledzą każdy ich krok. To przejmująca opowieść o poświęceniu i sile ludzkiego serca w obliczu życiowych trudności. W rolach głównych występują między innymi:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)