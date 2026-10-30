„Dziedzictwo” odc. 1062 - streszczenie

Domownicy podejmą wspólną próbę zebrania funduszy potrzebnych na spłatę narastającego zadłużenia. Kiedy okaże się, że zgromadzona kwota wciąż jest zbyt niska, Cennet z entuzjazmem przekaże wiadomość o spłacie kredytu przez Pelin, która w tym celu sprzedała swoją rodzinną biżuterię. Poyraz wpadnie w szał i będzie miał ogromny żal do matki, która pozwoliła, by syn stał się dłużnikiem przyjaciółki. Jednocześnie Aynur poczuje wyrzuty sumienia przez zawieszenie Sinana w obowiązkach, chociaż możliwość spędzania z nim czasu bardzo ją ucieszy.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Dziedzictwo” odc. 1063 - streszczenie

Poyraz powie Pelin wprost, że traktuje ją tylko jako przyjaciółkę. Zrozpaczona kobieta odstawi leki i zacznie planować kolejny atak. Pełen nienawiści Atakan zablokuje Poyrazowi wszystkie oferty pracy, próbując zniszczyć go finansowo. Sinan znajdzie narzędzie zbrodni ukryte pod szafką w pokoju Aynur, a Giray z boku będzie przyglądać się jego bolesnym dylematom.

„Dziedzictwo” odc. 1064 - streszczenie

Sinan zacznie podejrzewać, że nóż znaleziony w mieszkaniu Aynur mógł zostać tam celowo podrzucony przez rzekomego pracownika firmy dezynsekcyjnej. Mimo utraty własnego warsztatu Poyraz nie zrezygnuje z zawodu i będzie podejmował zlecenia stolarskie bezpośrednio u swoich klientów. W tym samym czasie Atakan zaplanuje porwanie Nany, by zmusić rywala do wydania Pelin. Gdy Pelin dowie się o tym od Cansel, zacznie bić się z myślami, czy ostrzec Poyraza przed grożącym mu niebezpieczeństwem.

„Dziedzictwo” odc. 1065 - streszczenie

Sinan utwierdzi się w przekonaniu o niewinności Aynur, gdy zarządca budynku potwierdzi, że niedawna akcja dezynsekcji była jedynie mistyfikacją. Ibrahim wkrótce zdobędzie dowody w postaci nagrań wideo, które pomogą prokuratorowi w dalszym tropieniu prawdziwego mordercy Ezgi. Poyraz i Nana będą wspólnie szukać nowych możliwości zarobkowych, a ich wzajemna czułość stanie się dla Pelin torturą nie do zniesienia. Fatalny stan psychiczny kobiety sprawi, że widok ich czułości jeszcze bardziej pogłębi jej cierpienie.

„Dziedzictwo” odc. 1066 - streszczenie

Isil odkryje u Sinana nóż, którym zabito Ezgi, i zacznie naciskać na syna, by oddał go śledczym. Sinan kategorycznie odmówi, bo wierzy w niewinność Aynur i nie chce jej pogrążyć. W tym czasie Pelin postanowi jednak zmilczeć i nie powie Poyrazowi o planach porwania Nany. Kobieta uzna, że pozbycie się rywalki to dla niej doskonała okazja, by ponownie wkraść się w łaski ukochanego.

„Dziedzictwo” odcinki 1062-1066: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień