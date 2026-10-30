„Akacjowa 38” odc. 990 - streszczenie

Leonor przerazi chaos, jaki zapanuje podczas kolejnej próby do jej spektaklu. Flora i Carmen odkryją, że w finałowej scenie czeka je pocałunek. Jimeno ostrzeże księdza przed Samuelem i przyzna, że to on kazał ludziom lichwiarza połamać mu palce. Damy z Akacjowej zaczną stopniowo zmieniać zdanie o Lucii i przestaną potępiać ją za jej pochodzenie.

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„Akacjowa 38” odc. 991 - streszczenie

Celia zaniepokoi się tym, że Lucia nie odrzuciła stanowczo wyznań Samuela. Ksiądz Telmo ostrzeże ją, że mężczyzna nie działa bezinteresownie, ale nie będzie mógł zdradzić szczegółów objętych tajemnicą spowiedzi. Flora i Carmen postawią Leonor twardy warunek i wystąpią w sztuce tylko wtedy, gdy autorka zrezygnuje ze sceny pocałunku, na co autorka w końcu przystanie. Fabiana stanie się wyjątkowo nieufna wobec matki Casildy po tym, jak zobaczy Marię czule przytulającą się do Higinia.

„Akacjowa 38” odc. 992 - streszczenie

Samuel oznajmi Celii i Felipe, że zamierza starać się o unieważnienie małżeństwa z Blancą, a potem poprosić o rękę Lucii. W tym samym czasie jego wybranka z pietyzmem zajmie się odnawianiem figury kościelnej Madonny. Fabiana coraz mniej będzie ufać Marii, która zacznie namawiać córkę na wspólny wyjazd i prowadzenie gospodarstwa na wsi. W rzeczywistości kobieta zamierza wraz z Higiniem okraść Casildę, gdy tylko ta dostanie spadek po don Maximilianie.

„Akacjowa 38” odc. 993 - streszczenie

Fabiana przyłapie Marię na pocałunku z Higiniem i o wszystkim poinformuje Rosinę. Wieść o tym szybko się rozniesie, przez co niemal wszyscy zaczną podejrzewać parę o złe zamiary. Ojciec Telmo wraz ze swoim przełożonym postanowi za wszelką cenę zablokować plany Samuela dotyczące unieważnienia jego poprzedniego małżeństwa. Pod wpływem przeora Zakonu Chrystusa Leżącego były nauczyciel Lucii opublikuje w prasie list, przedstawiający ją jako pomiot szatana skazany na życie w klasztorze.

„Akacjowa 38” odc. 994 - streszczenie

Lolita i Flora zaczną narzekać na Carmen, której aktorski talent przyćmi ich własne wysiłki. Casilda będzie bardzo zdziwiona faktem, że Higinio Baeza wcale nie ma żony. Lichwiarz Jimeno Batan nie zechce ostrzec Lucii przed Samuelem, gdyż mogłoby to zaszkodzić jego interesom. Maria będzie naciskać na Casildę, by ta odebrała od Rosiny należne im pieniądze, co pozwoli im na wspólny wyjazd do Cabrahigo.

„Akacjowa 38” odcinki 990-994: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień