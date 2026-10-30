„Panna młoda” odc. 238 - streszczenie

Cihan zacznie coraz mocniej kwestionować intencje Hancer i Meliha. Do domu Ertugrula niespodziewanie przyjedzie rodzina, co wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer uzna, że to idealna okazja, by spróbować wpłynąć na decyzję Meliha. Dziewczyna podejmie konkretne kroki, licząc na to, że obecność bliskich ułatwi jej osiągnięcie celu.

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„Panna młoda” odc. 239 - streszczenie

Beyza nakaże Gulsum, by potajemnie wyniosła z rezydencji jej biżuterię. W międzyczasie Cemil zdobędzie się na szczerość i wyzna Hancer, że pracuje w salonie fryzjerskim. Engin nabierze podejrzeń i postanowi podzielić się nimi z Cihanem. Mężczyzna przekaże mu swoje obawy dotyczące ostatnich wydarzeń.

„Panna młoda” odc. 240 - streszczenie

Sila w końcu ujawni swoje prawdziwe zamiary. W salonie dojdzie do awantury wywołanej przez Beyzę. Engin zbierze się na odwagę i wyzna Sili swoje uczucia. Cihan zaatakuje Meliha, a Hancer stanie w jego obronie. Beyza obieca adwokatce udział w majątku w zamian za pomoc w wygraniu sprawy.

„Panna młoda” odc. 241 - streszczenie

Cemil zastanowi się, jak ukryć przed Deryą fakt, że Cihan planuje rozwód z Beyzą. Fadime poczuje niepokój z powodu bliskich relacji Develioglu z Hancer i zrobi mu wyrzuty. Sila podejmie działania, by doprowadzić do wypisania Metina z zamkniętego oddziału szpitalnego. Będzie już o krok od osiągnięcia tego celu.

„Panna młoda” odc. 242 - streszczenie

Cihan zachęci Hancer, by wreszcie się otworzyła i powiedziała, co naprawdę ją trapi. Engin trafi na dziwne notatki Sili, które wzbudzą w nim niepokój i zrodzą kolejne pytania. Mukadder, widząc perspektywę dwóch rozwodów, zacznie podejrzewać, że stoi za tym coś więcej. Fadime powie Hancer prosto w oczy, co o niej myśli. Dziewczyna podejmie decyzję o rozstaniu z Melihem.

„Panna młoda” odc. 243 - streszczenie

Derya odkryje, że Cemil pracuje u Yoncy. Gdy Beyza i jej prawniczka Beren będą przygotowywać się do rozprawy, w salonie dojdzie do kolejnej awantury. Derya w ramach zemsty zamknie mężczyznę w domu. Mukadder bez ogródek powie Hancer, co o niej myśli. Dotknięta tymi słowami dziewczyna zdecyduje się odejść z rezydencji.

„Panna młoda” odcinki 238-243: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień