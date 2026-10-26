W poprzednim odcinku Cihan coraz częściej wątpił w intencje Hancer i Meliha. Niespodziewana wizyta rodziny u Ertugrula stworzyła Hancer okazję, by wpłynąć na decyzję Meliha. Kobieta postanowiła ją wykorzystać.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„Panna młoda” odcinek 239 - streszczenie

Beyza poleci Gülsüm, by wyniosła z rezydencji swoją biżuterię. Cemil zdobędzie się na szczerość i powie Hancer, że pracuje w salonie fryzjerskim. Z kolei Engin podzieli się z Cihanem swoimi podejrzeniami. Te rozmowy mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację bohaterów.

„Panna młoda” odcinek 239 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

239. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku. Emisję będzie można oglądać w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. W tym odcinku ważne decyzje podejmą między innymi Beyza, Gülsüm i Cemil.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by pokryć koszty jego leczenia. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny i przyjmuje propozycję zaaranżowanego ślubu. Po przeprowadzce do jego rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam także była żona Cihana, Beyza. Mukadder planuje odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin