Napad na jubilera w Galerii Mokotów. Podejrzany trafił do Polski

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-10-26 11:02

46-letni Serb, podejrzany o udział w napadzie na sklep jubilerski w Galerii Mokotów, po kilku miesiącach spędzonych w chorwackim areszcie został 23 października przewieziony do Polski. Jest już w rękach stołecznych policjantów.

Srebrny radiowóz policyjny z niebieskim pasem i napisem Policja. O zatrzymaniu podejrzanego przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Monika Półbratek

Napad na jubilera w Galerii Mokotów

Do napadu na sklep jubilerski w Galerii Mokotów doszło 30 grudnia 2024 roku. Śledztwo prowadzili policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Przez kolejne miesiące gromadzili i weryfikowali informacje, które pozwoliły ustalić tożsamość osób mogących mieć związek z przestępstwem. Analiza dowodów i kolejne czynności doprowadziły do przełomu w sprawie.

Zatrzymanie podejrzanego o napad w Galerii Mokotów na granicy chorwacko-serbskiej

46-letni mężczyzna został zatrzymany na początku lipca podczas próby przekroczenia granicy chorwacko-serbskiej. Jego zatrzymanie było efektem pracy policjantów KSP i Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz współpracy ze służbami zagranicznymi. Po zatrzymaniu przebywał w chorwackim areszcie, oczekując na ekstradycję do Polski. Procedura trwała kilka miesięcy. W piątek wieczorem, 23 października, mężczyzna został przewieziony do Polski.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI