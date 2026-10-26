Likwidacja laboratorium klofedronu w powiecie nowodworskim. CBŚP zabezpieczyło ponad 1,6 tony narkotyku

Likwidacja laboratorium klofedronu w powiecie nowodworskim

Ponad 60 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji wzięło udział w działaniach przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją narkotyków syntetycznych. Akcja była częścią śledztwa nadzorowanego przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi. W powiecie nowodworskim policjanci ujawnili laboratorium, w którym produkowano klofedron. Działało ono w dwóch pomieszczeniach gospodarczych.

Policjanci zabezpieczyli ponad 1,6 tony klofedronu i gotówkę

W jednym z pomieszczeń znajdowała się profesjonalna linia produkcyjna, a w drugim urządzono suszarnię wykorzystywaną do wytwarzania narkotyków. Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn bezpośrednio podczas produkcji substancji psychotropowych. Podczas akcji zabezpieczyli ponad 1,6 tony klofedronu o szacowanej czarnorynkowej wartości przekraczającej 82 mln zł. W miejscach zamieszkania zatrzymanych znaleźli też kolejne narkotyki i zabezpieczyli około 650 tys. zł w gotówce.

Tymczasowy areszt dla trzech podejrzanych

Mężczyzn doprowadzono do Prokuratury Krajowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji znacznych ilości narkotyków. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Zaplanowano też kolejne czynności procesowe.

Źródło: Policja.pl