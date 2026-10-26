Likwidacja laboratorium klofedronu w powiecie nowodworskim. CBŚP zabezpieczyło ponad 1,6 tony narkotyku

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-10-26 11:03

W drugiej połowie października 2026 roku funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali laboratorium klofedronu w powiecie nowodworskim. Zabezpieczyli ponad 1,6 tony klofedronu o czarnorynkowej wartości szacowanej na ponad 82 mln zł. Trzech mężczyzn zatrzymano podczas produkcji narkotyków, a sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie.

Srebrne kajdanki leżą na ciemnym blacie. O zatrzymaniu producentów narkotyków przeczytasz na Eska.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na ciemnym, lekko teksturowanym tle leżą metalowe kajdanki, dominując prawą połowę kadru. Kajdanki są srebrzysto-szare, z wyraźnymi refleksami światła na ich powierzchni, co nadaje im połyskujący wygląd. Widoczne są dwa połączone ze sobą okrągłe mankiety oraz mechanizm blokujący. Tło jest nieostre, przechodzące od ciemnoszarego po lewej stronie do jaśniejszego, rozmytego odcienia po prawej, gdzie pada intensywniejsze światło.

Likwidacja laboratorium klofedronu w powiecie nowodworskim

Ponad 60 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji wzięło udział w działaniach przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją narkotyków syntetycznych. Akcja była częścią śledztwa nadzorowanego przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi. W powiecie nowodworskim policjanci ujawnili laboratorium, w którym produkowano klofedron. Działało ono w dwóch pomieszczeniach gospodarczych.

Policjanci zabezpieczyli ponad 1,6 tony klofedronu i gotówkę

W jednym z pomieszczeń znajdowała się profesjonalna linia produkcyjna, a w drugim urządzono suszarnię wykorzystywaną do wytwarzania narkotyków. Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn bezpośrednio podczas produkcji substancji psychotropowych. Podczas akcji zabezpieczyli ponad 1,6 tony klofedronu o szacowanej czarnorynkowej wartości przekraczającej 82 mln zł. W miejscach zamieszkania zatrzymanych znaleźli też kolejne narkotyki i zabezpieczyli około 650 tys. zł w gotówce.

Tymczasowy areszt dla trzech podejrzanych

Mężczyzn doprowadzono do Prokuratury Krajowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji znacznych ilości narkotyków. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Zaplanowano też kolejne czynności procesowe.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI