Zatrzymanie w Sławnie. 48-latek miał w plecaku ponad 7 kg amfetaminy

Uciekał przed policją w Sławnie

Do zdarzenia doszło podczas patrolowania ulic przez sławieńskich policjantów. Funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który na widok policyjnego radiowozu zaczął zachowywać się nerwowo. Następnie zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim i po chwili zatrzymali 48-latka.

Ponad 7 kg amfetaminy w plecaku 48-latka

Po zatrzymaniu policjanci sprawdzili jego plecak. W środku było siedem plastikowych opakowań z białym proszkiem. Badania laboratoryjne potwierdziły, że zabezpieczona substancja to amfetamina o łącznej wadze 7,325 kg. 48-latek został przewieziony do policyjnego aresztu.

Tymczasowe aresztowanie 48-latka

Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut posiadania znacznej ilości środków psychotropowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 48-latka tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Według policji zabezpieczone substancje nie trafią na czarny rynek.

Źródło: Policja.pl