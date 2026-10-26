W poprzednim odcinku Jana wyznała Manuelowi, że jest córką Dolores. Opowiedziała mu też o dramatycznych okolicznościach śmierci swojej matki. Zdradziła przy tym szczegół, który może zmienić wszystko: jeden z napastników nosił rodowy pierścień Manuela. Catalina wciąż próbowała odzyskać firmę produkującą dżemy. Teresa poskarżyła się koleżankom na Petrę, a atmosfera w pracy zrobiła się napięta, gdy Santos i Lope otwarcie wytykali Marcelowi kolejne błędy. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 512 - streszczenie

Jana wyzna Manuelowi, że Curro jest jej bratem. Cruz nie pozwoli Catalinie ponownie przejąć zarządzania produkcją dżemów. Julia podejmie się odnowienia portretu pierwszej żony Alonsa. Catalina, choć będzie miała wątpliwości, zgodzi się pójść z Pelayem na przyjęcie zaręczynowe jego przyjaciela. Księżna de Carril otrzyma zgodę na wizyty w kuchni. Wyjaśni, że potrzebuje ich do pracy nad książką kucharską.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 512 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

512. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć 3 listopada 2026 roku na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. To właśnie wtedy Jana zdecyduje się wyjawić Manuelowi ważną rodzinną tajemnicę.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym miłość przeplata się z intrygami i rodzinnymi sekretami. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, aby odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej uczucie do Manuela, syna markiza, komplikuje jednak klasowe podziały, tajemnice oraz interesy mieszkańców pałacu. Nie brakuje też romansów, zemsty, walki o majątek i konfliktów między arystokracją a służbą. W serialu grają m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Marga Martínez jako Petra Arcos