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W poprzednim odcinku Derya kpiła z rękawiczek Cemila, a wkrótce potem pojawiła się w salonie Yoncy. W tym samym czasie Hancer wspierała Cihana i pomagała mu w codziennej opiece nad dzieckiem. Swatka próbowała zbliżyć się do Sili, ale Engin skutecznie jej to utrudniał. Co tym razem czeka bohaterów?
„Panna młoda” odcinek 238 - streszczenie
Cihan będzie coraz częściej wątpił w intencje Hancer i Meliha. Tymczasem do Ertugrula niespodziewanie przyjedzie rodzina. Hancer uzna tę wizytę za dobrą okazję do działania. Postanowi wykorzystać ją, aby wpłynąć na decyzję Meliha.
„Panna młoda” odcinek 238 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
238. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany 2 listopada 2026 roku na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Godziny powtórek oraz ewentualne zmiany w ramówce warto sprawdzić w programie stacji.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, osieroconej dziewczynie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby pokryć koszty jego leczenia. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona Beyza. Mukadder początkowo planuje odesłać Hancer po narodzinach wnuka, jednak między małżonkami rodzi się miłość. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin