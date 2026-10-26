W poprzednim odcinku Derya kpiła z rękawiczek Cemila, a wkrótce potem pojawiła się w salonie Yoncy. W tym samym czasie Hancer wspierała Cihana i pomagała mu w codziennej opiece nad dzieckiem. Swatka próbowała zbliżyć się do Sili, ale Engin skutecznie jej to utrudniał. Co tym razem czeka bohaterów?

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„Panna młoda” odcinek 238 - streszczenie

Cihan będzie coraz częściej wątpił w intencje Hancer i Meliha. Tymczasem do Ertugrula niespodziewanie przyjedzie rodzina. Hancer uzna tę wizytę za dobrą okazję do działania. Postanowi wykorzystać ją, aby wpłynąć na decyzję Meliha.

„Panna młoda” odcinek 238 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

238. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany 2 listopada 2026 roku na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Godziny powtórek oraz ewentualne zmiany w ramówce warto sprawdzić w programie stacji.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, osieroconej dziewczynie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby pokryć koszty jego leczenia. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona Beyza. Mukadder początkowo planuje odesłać Hancer po narodzinach wnuka, jednak między małżonkami rodzi się miłość. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin