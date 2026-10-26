Atak siekierą na Mokotowie. 71-latek trafił do aresztu na trzy miesiące

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-10-26 11:00

21 października na warszawskim Mokotowie policjanci interweniowali po zgłoszeniu dotyczącym 71-letniego lokatora, który miał grozić pracownikom administracji i wyrzucać przedmioty przez okno. Po wejściu do mieszkania mężczyzna ruszył w stronę policjantów z uniesioną siekierą. Usłyszał zarzuty, a sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Policyjny sygnał świetlny z napisem POLICJA. O ataku siekierą na funkcjonariuszy przeczytasz na Eska.
Autor: Getty Images Policja odwołała Child Alert, nastolatka odnaleziona

Policjanci siłowo weszli do mieszkania

Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące lokatora z Mokotowa, który miał grozić pozbawieniem życia pracownikom administracji. Z informacji przekazanych funkcjonariuszom wynikało, że mężczyzna wyrzucał przez okno swojego mieszkania różne przedmioty. Miał od dłuższego czasu zachowywać się agresywnie i używać siekiery do uszkadzania drzwi sąsiadów. Z wcześniejszych zgłoszeń i interwencji wynikało, że sytuacja może zagrażać osobom przebywającym w budynku.

Funkcjonariusze podjęli decyzję o wejściu do mieszkania

Na miejscu policjanci rozmawiali z kobietami, które zgłosiły sprawę. Jak relacjonowały, podczas próby nawiązania kontaktu z lokatorem usłyszały groźby pozbawienia życia i obawiały się, że zostaną spełnione. Mężczyzna nie reagował na wezwania do otwarcia drzwi, dlatego podjęto decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. W działaniach uczestniczyli także strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego.

Atak siekierą i tymczasowy areszt

Po otwarciu drzwi policjanci zauważyli 71-latka trzymającego siekierę. Mężczyzna ruszył w ich kierunku z uniesionym narzędziem, a funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. 71-latek upadł, siekiera wypadła mu z ręki, a policjanci obezwładnili go i założyli mu kajdanki. Zatrzymanego przewieziono do szpitala na niezbędne badania. Następnie usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy oraz kierowania gróźb karalnych. Policja podała, że podczas ataku miał działać z zamiarem ewentualnym i bezpośrednio zmierzać do zabójstwa funkcjonariusza, próbując zadać mu cios siekierą. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI