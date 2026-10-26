W poprzednim odcinku Lubiczowie przeżywali dramat Kai, Daniela i Moniki. Pocieszało ich jedynie to, że synek siostrzeńca Pawła jest zdrowy. Agnieszka i Janusz pojechali do Pragi sprawdzić, co naprawdę dzieje się z Zosią, a Julka miała zostać na ten czas u dziadków. Dziewczynka nie kryła niezadowolenia, bo wolałaby zamieszkać u cioci Oli i mieć z kim się bawić. Po przyjeździe do Pawła i Wigi nadal była obrażona, ale gdy Pawełek wrócił z zajęć, szybko odzyskała humor. Michał próbował namówić Czopa, by wycofał wypowiedzenie, lecz ten przyznał, że waha się przez konflikt z Antkiem. W firmie wszyscy uznali, że to Antek powinien zrobić pierwszy krok i przeprosić. Dżesika wpadła do Czesi porozmawiać o wspólnym biznesie, a Brajan przekonywał je, że dobrym pomysłem byłaby szkoła dobrych manier. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4768 - streszczenie

Monika i Feliks pojadą do Kai. Daniel poprosi matkę, żeby z nią porozmawiała. Monika szybko zorientuje się, że Kaja, pogrążona w żałobie po śmierci córeczki, zaniedbuje synka. W firmie Jerzego atmosfera zrobi się napięta przed wizytą Czopa. Gdy mężczyzna w końcu się zjawi, oświadczy, że zostanie, ale tylko pod warunkiem, że dostanie podwyżkę. Dżesika i Czesia coraz poważniej myślą o własnym biznesie. Nie potrafią jednak zdecydować, czy otworzyć szkołę dobrych manier, czy wypożyczalnię weselnych akcesoriów. Paweł i Wiga odbiorą od Oli Julkę, która po szkole pojechała do Filipka. U Oli będą goście, a wszyscy będą czekać na dawno zamówioną pizzę. Kiedy dostawca wreszcie dotrze na miejsce, wyjaśni, że spóźnił się przez pożar w okolicy i utrudniony dojazd.

„Klan” odcinek 4768 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4768 odcinek „Klanu” TVP1 pokaże 3 listopada 2026 roku o godzinie 18:05. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie Lubiczów i bliskich im osobach. Bohaterowie mierzą się z codziennymi problemami, rodzinnymi rozmowami, małżeńskimi kryzysami, chorobami i kłopotami w pracy. W ich życiu pojawiają się też nowe związki, rozstania oraz decyzje, które z czasem wpływają na relacje z najbliższymi. Ważną częścią tej historii są również partnerzy Lubiczów, ich dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu grają m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz