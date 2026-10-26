Tani sposób na plamy z wosku na pomniku. Granit będzie perfekcyjnie czysty

Sposób na plamy z wosku na pomniku

Dzień Wszystkich Świętych to ważny moment w polskiej tradycji. 1 listopada tradycyjnie odwiedzamy groby naszych bliskich, by pomodlić się za zmarłych. Przygotowania do tego święta zaczynają się zazwyczaj z kilkudniowym wyprzedzeniem. Wtedy to wyruszamy na cmentarze, by uprzątnąć miejsca pamięci. Podczas prac porządkowych pozbywamy się wypalonych zniczy, suchych kwiatów oraz starych wiązanek. Dbamy także o przestrzeń wokół pomnika i, co najistotniejsze, myjemy samą płytę nagrobną. Często sprawia to kłopot, szczególnie gdy na powierzchni znajdziemy rozlany wosk. Mycie wodą z tradycyjnym detergentem zazwyczaj skutkuje rozprowadzeniem tłustej warstwy po całym kamieniu. Z tego powodu na początku trzeba ostrożnie zdrapać zaschniętą stearynę, a w kolejnym kroku zmyć ślady preparatem usuwającym tłuszcz.

Wosk na granitowym nagrobku. Dodaj 3 łyżki octu do wody

Do pozbycia się plam po wosku z granitowej płyty doskonale nada się ocet. Ten produkt znacznie usprawni mycie, a jego właściwości rozpuszczające tłuszcz zapobiegną rozcieraniu stearyny po nagrobku. Zanim wyruszymy na cmentarz, przygotujmy specjalną mieszankę. Należy połączyć 3 łyżeczki octu z 1 litrem wody. Następnie wystarczy zamoczyć w płynie gąbkę i przecierać zaplamione fragmenty pomnika do momentu całkowitego rozpuszczenia brudu.

Jak usunąć brud i ślady po liściach z nagrobka? Pomoże soda oczyszczona

Przy porządkowaniu pomników niezwykle przydatna okazuje się papka z sody oczyszczonej. Aby ją przygotować, musisz połączyć jedno opakowanie sody z odrobiną wody. Całość powinna nabrać konsystencji gęstej pasty. Gotowy środek zabierz na nekropolię, nie zapominając o gąbce i mokrej szmatce. Kiedy oczyścisz płytę z opadłych liści i śmieci, nałóż pastę i starannie wyszoruj nagrobek, używając szczotki bądź gąbki. W ostatnim etapie zetrzyj pozostałości ściereczką i spłucz powierzchnię czystą wodą.

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