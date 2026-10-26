Wizz Air uruchamia 10 nowych połączeń z Polski do Egiptu. Trzy popularne kurorty w zimowym rozkładzie

Wizz Air znacząco rozszerza ofertę z Polski, otwierając dziesięć nowych tras do słonecznego Egiptu na sezon jesienno-zimowy.

Podróżni z pięciu polskich miast, w tym Warszawy, Krakowa i Wrocławia, zyskują bezpośrednie połączenia do Hurghady, Marsa Alam i Sharm el-Sheikh już od 259 zł.

Nie przegap szansy na ucieczkę od chłodu - sprawdź, jak zaplanować swój wymarzony urlop nad Morzem Czerwonym na własnych zasadach!

Dziesięć tras do Egiptu. Skąd polecimy?

Wizz Air wprowadza do zimowego rozkładu lotów nowe połączenia, które mają ułatwić polskim podróżnym zaplanowanie wypoczynku nad Morzem Czerwonym. Rejsy będą realizowane z Warszawy-Modlina, Katowic, Gdańska, Krakowa i Wrocławia. Regularne połączenia dają możliwość samodzielnego wyboru terminu wyjazdu i długości pobytu. Podróżni mogą również niezależnie zorganizować nocleg, transfer z lotniska oraz pozostałe elementy urlopu.

Lato w Polsce może już dobiegać końca, ale kolejny urlop może zacząć się właśnie teraz. Dzięki dziesięciu nowym trasom z pięciu polskich lotnisk nad egipskie wybrzeże Morza Czerwonego słońce staje się jeszcze bardziej dostępne dla podróżnych z całego kraju. Od nurkowania wśród raf koralowych po relaks na plaży - nasi pasażerowie mogą zaplanować wyjazd na własnych zasadach, wybierając termin podróży, długość pobytu i sposób spędzania czasu na miejscu - mówi Salvatore Gabriele Imperiale, Menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Przedstawiciel przewoźnika podkreśla również znaczenie polskiego rynku dla dalszego rozwoju linii.

Uruchomienie nowych połączeń pokazuje nasze ambicje związane z Polską, która pozostaje jednym z kluczowych rynków Wizz Air. Chcemy nadal inwestować, poszerzać wybór kierunków i sprawiać, by podróżowanie było dostępne dla coraz większej liczby osób. Zależy nam, aby zimowy rozkład lotów był dla naszych pasażerów zaproszeniem do dalszego odkrywania świata. Polsko, poleć z WIZZ do Egiptu! - dodaje.

OD SERCA: Podróże

Jak często będą odbywać się loty do Egiptu?

Częstotliwość rejsów zależy od wybranej trasy. Z niektórych lotniska na różnych trasach polecimy aż trzy razy w tygodniu. Na innych kierunkach samoloty będą latać dwa razy w tygodniu. Poniżej prezentujemy dokładną częstotliwość lotów.

Warszawa-Modlin

Hurghada: we wtorki, czwartki i niedziele - 3 razy w tygodniu. Pierwszy rejs zaplanowano na 25 października .

we wtorki, czwartki i niedziele - 3 razy w tygodniu. . Marsa Alam: w poniedziałki, środy i piątki - 3 razy w tygodniu. Pierwszy rejs odbędzie się 26 października .

w poniedziałki, środy i piątki - 3 razy w tygodniu. . Sharm el-Sheikh: we wtorki, czwartki i soboty - 3 razy w tygodniu.

we wtorki, czwartki i soboty - 3 razy w tygodniu. Inauguracyjny lot zaplanowano na 27 października.

Katowice

Hurghada: w poniedziałki, wtorki i piątki - 3 razy w tygodniu.

w poniedziałki, wtorki i piątki - 3 razy w tygodniu. Marsa Alam: w poniedziałki, środy i piątki - 3 razy w tygodniu.

w poniedziałki, środy i piątki - 3 razy w tygodniu. Sharm el-Sheikh: we wtorki i soboty - 2 razy w tygodniu.

Pierwsze loty z Katowic mają wystartować 26 października 2026 r.

Gdańsk

Marsa Alam: w poniedziałki, czwartki i piątki - 3 razy w tygodniu.

w poniedziałki, czwartki i piątki - 3 razy w tygodniu. Sharm el-Sheikh: we wtorki i soboty - 2 razy w tygodniu.

Połączenie do Marsa Alam ma zadebiutować 26 października, a rejsy do Sharm el-Sheikh rozpoczną się dzień później.

Kraków i Wrocław

Kraków – Marsa Alam: we wtorki i czwartki, czyli 2 razy w tygodniu. Pierwszy lot zaplanowano na 27 października.

we wtorki i czwartki, czyli 2 razy w tygodniu. Wrocław – Hurghada: we wtorki, czwartki i niedziele, czyli 3 razy w tygodniu. Inauguracyjny rejs odbył się 25 października.

Ceny biletów w jedną stronę zaczynają się od 259 zł na trasach Katowice - Sharm el-Sheikh i Wrocław - Hurghada. Na większości pozostałych połączeń najniższe ceny rozpoczynają się od 289 zł, natomiast na trasie Kraków - Marsa Alam od 309 zł. Dostępność najtańszych taryf zależy od terminu podróży.

Hurghada, Marsa Alam czy Sharm el-Sheikh?

Każdy z trzech egipskich kurortów oferuje nieco inny sposób spędzania urlopu. Hurghada przyciąga rozbudowaną bazą hotelową i szerokim wyborem sportów wodnych. Marsa Alam to propozycja dla osób, które chcą podziwiać rafy koralowe i morską przyrodę, a przy tym szukają spokojniejszego wypoczynku. Z kolei Sharm el-Sheikh, położony na południu półwyspu Synaj, cieszy się popularnością wśród miłośników nurkowania i snorkelingu. W każdym z tych miejsc można połączyć relaks na plaży z aktywnym odkrywaniem podwodnego świata.

Wizz Air rozwija ofertę w Polsce

Nowe trasy do Egiptu są częścią dalszej ekspansji przewoźnika na polskim rynku. W 2026 r. Wizz Air zaplanował ponad 20 mln miejsc na połączeniach do i z Polski. Rozbudowa siatki kierunków wakacyjnych ma zwiększyć możliwości podróżowania również poza tradycyjnym sezonem letnim. Bilety na nowe połączenia można kupić na stronie wizzair.com oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej WIZZ. Przed rezerwacją warto sprawdzić aktualne ceny, dostępność miejsc i dni wykonywania lotów, ponieważ oferta może się zmieniać.

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