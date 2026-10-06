"Panna młoda": streszczenie odcinka 223

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-06 10:33

W 223. odcinku „Panny młodej” Cihan postawi sprawę jasno i powie matce, że chce się rozwieść. W tym samym czasie Sila natrafi na dowód, który może poważnie zaszkodzić Beyzie. Mukadder nie zamierza jednak biernie czekać i spróbuje kupić jej milczenie. Czy uda jej się zatrzymać sprawę, zanim wyjdzie na jaw?

Po dramatycznym incydencie z udziałem Beyzy jej adwokat zerwał z nią współpracę. Engin, coraz bardziej zniechęcony całą sytuacją, zaczął rozważać odejście z rodzinnego holdingu. Hancer znalazła nieprzytomnego Cihana i natychmiast zorganizowała pomoc. Gdy mężczyzna odzyskał świadomość w szpitalu, przekazała mu, gdzie przebywają Beyza i dziecko.

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„Panna młoda” odcinek 223 - streszczenie

Cihan powie matce, że zamierza się rozwieść. W tym samym czasie pogodzi się z Enginem. Sila znajdzie dowód obciążający Beyzę. Mukadder postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i spróbuje przekupić Beyzę, by uciszyć sprawę. Tymczasem Melih i Sinem będą coraz lepiej się dogadywać.

„Panna młoda” odcinek 223 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

223. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany 14 października 2026 roku w TVP2. Początek o godzinie 17:20. Ewentualne zmiany w programie oraz powtórki zależą od aktualnej ramówki stacji.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która jako sierota od najmłodszych lat musi sama mierzyć się z życiowymi problemami. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uważa Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona Beyza. Z czasem między małżonkami rodzi się uczucie, choć Mukadder planowała odesłać Hancer po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Kobieta o długich brązowych włosach w niebieskim stroju medycznym. O serialu Panna młoda przeczytasz na Eska.
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