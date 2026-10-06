Po dramatycznym incydencie z udziałem Beyzy jej adwokat zerwał z nią współpracę. Engin, coraz bardziej zniechęcony całą sytuacją, zaczął rozważać odejście z rodzinnego holdingu. Hancer znalazła nieprzytomnego Cihana i natychmiast zorganizowała pomoc. Gdy mężczyzna odzyskał świadomość w szpitalu, przekazała mu, gdzie przebywają Beyza i dziecko.

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„Panna młoda” odcinek 223 - streszczenie

Cihan powie matce, że zamierza się rozwieść. W tym samym czasie pogodzi się z Enginem. Sila znajdzie dowód obciążający Beyzę. Mukadder postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i spróbuje przekupić Beyzę, by uciszyć sprawę. Tymczasem Melih i Sinem będą coraz lepiej się dogadywać.

„Panna młoda” odcinek 223 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

223. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany 14 października 2026 roku w TVP2. Początek o godzinie 17:20. Ewentualne zmiany w programie oraz powtórki zależą od aktualnej ramówki stacji.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która jako sierota od najmłodszych lat musi sama mierzyć się z życiowymi problemami. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uważa Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona Beyza. Z czasem między małżonkami rodzi się uczucie, choć Mukadder planowała odesłać Hancer po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin