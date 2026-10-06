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Po dramatycznym incydencie z udziałem Beyzy jej adwokat zerwał z nią współpracę. Engin, coraz bardziej zniechęcony całą sytuacją, zaczął rozważać odejście z rodzinnego holdingu. Hancer znalazła nieprzytomnego Cihana i natychmiast zorganizowała pomoc. Gdy mężczyzna odzyskał świadomość w szpitalu, przekazała mu, gdzie przebywają Beyza i dziecko.
„Panna młoda” odcinek 223 - streszczenie
Cihan powie matce, że zamierza się rozwieść. W tym samym czasie pogodzi się z Enginem. Sila znajdzie dowód obciążający Beyzę. Mukadder postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i spróbuje przekupić Beyzę, by uciszyć sprawę. Tymczasem Melih i Sinem będą coraz lepiej się dogadywać.
„Panna młoda” odcinek 223 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
223. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany 14 października 2026 roku w TVP2. Początek o godzinie 17:20. Ewentualne zmiany w programie oraz powtórki zależą od aktualnej ramówki stacji.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która jako sierota od najmłodszych lat musi sama mierzyć się z życiowymi problemami. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uważa Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona Beyza. Z czasem między małżonkami rodzi się uczucie, choć Mukadder planowała odesłać Hancer po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin