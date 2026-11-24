Cruz odkryje plany ślubne Manuela w 526. odcinku „La Promesy”

Manuel i Jana chcą wziąć ślub w tajemnicy przed rodziną markiza. W 523. odcinku syn Alonsa spotkał się z Gregoriem i przedstawił mu swoją propozycję, a w kolejnym poinformował Janę o ustalonej dacie ceremonii. Zakochani zdają sobie sprawę, że ich decyzja może wywołać sprzeciw domowników. Jana obawia się przede wszystkim reakcji rodziny narzeczonego, o czym wspomniała w 524. odcinku.

W 525. odcinku Manuel zdradził Currowi termin ślubu. Nie wiedział jednak, że Santos wykradł zeszyt Marii, który następnie trafił w ręce Petry. Teraz sekret zakochanych może zostać ujawniony. Cruz pozna ślubne plany syna właśnie dzięki zeszytowi Marii. Markiza nie będzie już musiała domyślać się, co zamierza Manuel. Czy zdecyduje się natychmiast interweniować, by nie dopuścić do małżeństwa ze służącą?

Pia pod ostrzałem policji w 526. odcinku „La Promesy”

W tym samym czasie Rómulo przypisze sobie autorstwo listu skierowanego do Gregoria. Sierżant Burdina będzie natomiast nieoficjalnie przesłuchiwał Pię. Wątek ten wiąże się ze śledztwem dotyczącym śmierci Gregoria. W 523. odcinku Lorenzo poinformował rodzinę o jego zabójstwie, a w 524. Rómulo dowiedział się o znalezionej przy zmarłym kopercie z La Promesy.

Catalina powie Pelayowi o swojej ciąży w 526. odcinku „La Promesy"

Catalina i Pelayo będą musieli zmierzyć się z kolejnym trudnym wyznaniem. Ich relacja w ostatnim czasie przechodziła poważne komplikacje. Niedawno dziewczyna odnalazła Pelayo i zaproponowała mu ponowne zejście, a także powrót do współpracy przy produkcji dżemów. Teraz Catalina powie Pelayowi, że jest w ciąży z innym mężczyzną. To szczególnie trudna wiadomość dla hrabiego, który będzie musiał zmierzyć się z prawdą o sytuacji ukochanej. Czy wyznanie Cataliny zmieni ich relację?

Vera znów usłyszy żądania matki w 526. odcinku „La Promesy"

Problemy nie ominą również Very. Księżna de Carril zażąda od córki zwrotu pieniędzy zabranych ojcu. W 513. odcinku kobieta namawiała Verę do powrotu do rodzinnego domu, a w 515. dowiedziała się o jej związku z Lopem. W 527. odcinku Vera opowie kucharzowi, dlaczego zdecydowała się na kradzież. Na razie jednak presja ze strony matki nie ustanie.

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 526. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 526. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 24 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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