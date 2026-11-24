Widzowie, którzy lubią wracać do ulubionych bohaterów, nie będą narzekać na brak propozycji. Hollywood ponownie sięga po sprawdzone filmowe marki, a polscy twórcy przygotowują kolejną odsłonę popularnej komedii romantycznej. Na liście znalazły się także nowe ekranizacje powieści Jane Austen i Charlesa Dickensa. Do kin wrócą również bohaterowie Marvela oraz kultowa para z „Holiday”. To zestawienie dla tych, którzy cenią zarówno wielkie widowiska, jak i ponadczasowe opowieści przedstawione w nowej formie.

Autor: UIP/ Materiały prasowe

„Poznaj swojego teścia” – rodzina Fockerów znów w komplecie

Ben Stiller i Robert De Niro ponownie spotykają się na ekranie! „Poznaj swojego teścia” to czwarta część komediowej serii, która rozpoczęła się w 2000 roku filmem „Poznaj mojego tatę”. Później widzowie mogli zobaczyć „Poznaj moich rodziców” oraz „Poznaj naszą rodzinkę”. Teraz historia rodziny Fockerów i Byrnesów doczekała się kolejnego rozdziału.

Tym razem twórcy przenoszą uwagę na kolejne pokolenie. W centrum wydarzeń znajdzie się Henry, syn Grega i Pam, który planuje oświadczyć się swojej dziewczynie, Olivii. Kobieta szybko zdobywa sympatię rodziny, jednak Greg nie potrafi przekonać się do przyszłej synowej. W jego oczach nowa wybranka Henry’ego jest aż nazbyt idealna. Sytuacji nie ułatwia fakt, że Olivia ma za sobą doświadczenie w negocjacjach kryzysowych FBI. Nietrudno się domyślić, że rodzinne spotkanie przyniesie sporo komicznych sytuacji.

W obsadzie ponownie znaleźli się Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner i Owen Wilson. Dołączyli do nich Ariana Grande, Skyler Gisondo i Beanie Feldstein. Za kamerą stanął John Hamburg, odpowiedzialny również za scenariusz. Film trafi do polskich kin 27 listopada 2026 roku.

Autor: UIP/ Materiały prasowe

„Spider-Man: Całkiem nowy dzień” – Tom Holland powraca w rozszerzonej wersji

Fani Marvela będą mieli jeszcze jedną okazję, by spotkać się z Peterem Parkerem na wielkim ekranie. „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” powraca do polskich kin 4 grudnia 2026 roku, tym razem w wersji rozszerzonej. To propozycja dla tych, którzy chcą ponownie zobaczyć przygody bohatera granego przez Toma Hollanda i odkryć dodatkowe sceny. Specjalna edycja ma zawierać około 10 minut nowego materiału.

Historia rozpoczyna się cztery lata po wydarzeniach z „Spider-Man: Bez drogi do domu”. Peter Parker żyje samotnie, a świat nie pamięta już, kim jest. Bohater całkowicie poświęca się walce z przestępczością w Nowym Jorku. Z czasem rosnąca presja zaczyna wpływać na niego w nieoczekiwany sposób, a na horyzoncie pojawia się nowe zagrożenie.

W obsadzie znaleźli się Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal i Mark Ruffalo. Za reżyserię odpowiada Destin Daniel Cretton. Rozszerzona wersja filmu pojawi się w polskich kinach 4 grudnia 2026 roku.

Autor: Warner Bros / Materiały prasowe

„Diuna: Część trzecia” – wielki powrót na Arrakis

Jednym z najważniejszych filmowych wydarzeń grudnia będzie bez wątpienia powrót do świata stworzonego przez Franka Herberta. Denis Villeneuve przygotował trzecią część swojej ekranizacji kultowego uniwersum. „Diuna: Część trzecia” będzie kolejnym rozdziałem historii Paula Atrydy, inspirowanym powieścią „Mesjasz Diuny”.

Tym razem bohater musi zmierzyć się z konsekwencjami zdobycia władzy i własnego przeznaczenia. Jego pozycja jako cesarza nie oznacza spokoju. Narastające konflikty, polityczne intrygi i zagrożenia ze strony przeciwników sprawiają, że przyszłość Imperium staje pod znakiem zapytania. Ważną rolę w opowieści odegra również Chani.

W głównej roli ponownie zobaczymy Timothée Chalameta, a na ekranie towarzyszyć mu będą Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Jason Momoa i Javier Bardem. Do obsady dołączył także Robert Pattinson. Za reżyserię odpowiada Denis Villeneuve. Polska premiera została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.

Autor: Disney/ Materiały prasowe

„Avengers: Doomsday” – superbohaterowie przed największym wyzwaniem

Marvel Cinematic Universe szykuje kolejne wielkie widowisko. „Avengers: Doomsday” zapowiada spotkanie bohaterów z różnych zakątków filmowego uniwersum, którzy będą musieli stanąć naprzeciw zagrożenia o wyjątkowo dużej skali. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji superbohaterskich końcówki roku.

W filmie zobaczymy prawdziwie gwiazdorską obsadę. Na ekran powrócą między innymi Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Rudd, Sebastian Stan i Florence Pugh. Szczególne zainteresowanie wzbudza jednak Robert Downey Jr., który tym razem nie wcieli się w Iron Mana. Aktor zagra Victora von Dooma, jednego z najbardziej rozpoznawalnych przeciwników Marvela.

Za kamerą ponownie staną bracia Anthony i Joe Russo, znani z wcześniejszych filmów o Avengersach. Polska premiera „Avengers: Doomsday” została zaplanowana na 16 grudnia 2026 roku.

Autor: UIP/ Materiały prasowe

„Rozważna i romantyczna” – nowa odsłona słynnej powieści Jane Austen

Warto pamiętać, że nie każda produkcja na liście jest kontynuacją wcześniejszego filmu. „Rozważna i romantyczna” to zupełnie nowa adaptacja słynnej powieści Jane Austen, którą widzowie mogą kojarzyć przede wszystkim z ekranizacji z 1995 roku z Emmą Thompson i Kate Winslet. Tym razem historię sióstr Dashwood przedstawia reżyserka Georgia Oakley.

Po śmierci ojca Elinor, Marianne i ich bliscy tracą dotychczasową stabilizację finansową. Przeprowadzka na wieś oznacza dla nich początek nowego etapu życia, w którym nie brakuje rodzinnych napięć, miłosnych rozczarowań i społecznych ograniczeń. Dwie siostry różnią się temperamentem i sposobem patrzenia na świat. Jedna kieruje się rozsądkiem, druga daje się ponieść emocjom. Obie próbują jednak odnaleźć własną drogę do szczęścia.

W nowych rolach zobaczymy Daisy Edgar-Jones i Esmé Creed-Miles. W obsadzie znaleźli się również Caitríona Balfe, Frank Dillane, George MacKay i Fiona Shaw. To propozycja dla tych, którzy lubią kino kostiumowe, literackie adaptacje i historie o miłości, które mimo upływu lat pozostają aktualne. Film zadebiutował w polskich kinach w październiku 2026 roku.

Autor: UIP/ Materiały prasowe

„Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna” – Johnny Depp w klasycznej historii

Trudno wyobrazić sobie świąteczny sezon bez „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa. Tym razem do słynnej historii powraca Johnny Depp, który wciela się w jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów literatury – Ebenezera Scrooge’a. „Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna” to nowa interpretacja klasycznej opowieści o skąpcu, którego w wigilijną noc odwiedzają niezwykli goście.

Tytułowy bohater jest zamożnym, zgorzkniałym człowiekiem, dla którego pieniądze i własny interes od dawna znaczą więcej niż relacje z innymi. Niespodziewane spotkanie z duchami przeszłości, teraźniejszości i przyszłości zmusza go do skonfrontowania się z własnym życiem. To opowieść o przemianie, odkupieniu i drugiej szansie, tym razem przedstawiona w nieco mroczniejszej, gotyckiej konwencji.

Za reżyserię odpowiada Ti West, twórca znany z kina grozy. W obsadzie znaleźli się również Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough, Sam Claflin i Ian McKellen. Film jest w polskich kinach od 13 listopada 2026 roku.

Autor: UIP/ Materiały prasowe

„Holiday 20. Rocznica” – świąteczny klasyk wraca na wielki ekran

Są takie filmy, do których chce się wracać każdej zimy. Jednym z nich jest bez wątpienia „Holiday” Nancy Meyers. W 2026 roku kultowa komedia romantyczna obchodzi 20. urodziny, a z tej okazji ponownie pojawi się na kinowych ekranach. To doskonała okazja, by jeszcze raz poczuć świąteczną atmosferę i przypomnieć sobie historię dwóch kobiet, które postanawiają zamienić się domami na czas Bożego Narodzenia.

Amanda (Cameron Diaz) mieszka w słonecznej Kalifornii, a Iris (Kate Winslet) w malowniczej angielskiej miejscowości. Obie przeżywają miłosne rozczarowania i marzą o zmianie. Przypadkowe spotkanie w internetowym serwisie umożliwiającym wymianę domów staje się początkiem niezwykłej przygody. Nowe otoczenie przynosi im nie tylko odpoczynek od codzienności, lecz także niespodziewane znajomości i szansę na miłość.

W filmie występują również Jude Law i Jack Black. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Nancy Meyers. „Holiday 20. Rocznica” powróci do polskich kin 11 grudnia 2026 roku. To propozycja dla wszystkich, którzy uważają, że grudzień bez tej historii po prostu nie jest kompletny.

Autor: Mówi Serwis we współpracy z Media Squad Distribution/ Materiały prasowe

„Narzeczony na niby 2” – miłość, kryzysy i nowe kłopoty

Polskie kino również wraca do sprawdzonych historii. Po ośmiu latach od premiery pierwszej części na ekrany trafi „Narzeczony na niby 2”. Tym razem twórcy ponownie zabiorą widzów w świat miłosnych komplikacji, nieporozumień i kłamstewek, które potrafią wywrócić życie do góry nogami.

W centrum wydarzeń znajdą się Karina i Szymon, którzy po ośmiu latach związku przechodzą poważny kryzys. Ich małżeństwo staje pod znakiem zapytania, a rozwód zaczyna być realną perspektywą. Równolegle Olka, siostra Szymona, próbuje ukryć przed bliskimi prawdę o swoim życiu. Kreowany przez nią idealny obraz codzienności szybko zaczyna wymykać się spod kontroli. W świecie, w którym tak łatwo podkolorować rzeczywistość, kolejne kłamstwa mogą przynieść naprawdę nieoczekiwane konsekwencje.

W filmie wystąpią Julia Kamińska, Piotr Stramowski, Aleksandra Grabowska, Sebastian Dela, Krzysztof Stelmaszyk, Mateusz Janicki i Emma Giegżno. Za reżyserię odpowiada Bartek Prokopowicz. „Narzeczony na niby 2” pojawi się w polskich kinach 15 stycznia 2027 roku.