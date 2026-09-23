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W poprzednim odcinku Cihan przykuł Beyzę kajdankami do rury. Nusret zamierzał zostawić ją w opałach i ratować się ucieczką, ale Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Zdesperowany mężczyzna próbował dotrzeć do prezeski fundacji i zażądał rozmowy. Co wydarzy się dalej?
„Panna młoda” odcinek 212 - streszczenie
Cihan przejmie się historią starszego mężczyzny i zdecyduje się go wesprzeć. Sinem spotka się z Melihem, by wyjaśnić sprawę listu. Spróbuje też dowiedzieć się, czy ich relacja ma jeszcze szansę. Sila nadal będzie trzymać Engina na dystans i nie pozwoli mu się do siebie zbliżyć.
„Panna młoda” odcinek 212 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
212. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Wtedy widzowie poznają dalsze losy Cihana, Sinem i Sili.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, osieroconej dziewczynie, która opiekuje się chorym bratem. By opłacić jego leczenie, zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny. Po przeprowadzce do rezydencji męża odkrywa, że mieszka tam także jego była żona, Beyza. Mukadder wybrała Hançer na żonę dla syna i planowała odesłać ją po narodzinach wnuka. Z czasem między Hançer i Cihanem rodzi się jednak miłość, a Cihan jest gotów rzucić wyzwanie całemu światu dla ukochanej. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin