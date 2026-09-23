W poprzednim odcinku Cihan przykuł Beyzę kajdankami do rury. Nusret zamierzał zostawić ją w opałach i ratować się ucieczką, ale Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Zdesperowany mężczyzna próbował dotrzeć do prezeski fundacji i zażądał rozmowy. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 212 - streszczenie

Cihan przejmie się historią starszego mężczyzny i zdecyduje się go wesprzeć. Sinem spotka się z Melihem, by wyjaśnić sprawę listu. Spróbuje też dowiedzieć się, czy ich relacja ma jeszcze szansę. Sila nadal będzie trzymać Engina na dystans i nie pozwoli mu się do siebie zbliżyć.

„Panna młoda” odcinek 212 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

212. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Wtedy widzowie poznają dalsze losy Cihana, Sinem i Sili.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, osieroconej dziewczynie, która opiekuje się chorym bratem. By opłacić jego leczenie, zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny. Po przeprowadzce do rezydencji męża odkrywa, że mieszka tam także jego była żona, Beyza. Mukadder wybrała Hançer na żonę dla syna i planowała odesłać ją po narodzinach wnuka. Z czasem między Hançer i Cihanem rodzi się jednak miłość, a Cihan jest gotów rzucić wyzwanie całemu światu dla ukochanej. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin