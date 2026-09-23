"Panna młoda": streszczenie odcinka 212

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-23 9:10

W 212. odcinku „Panny młodej” Sinem spotka się z Melihem, ponieważ chce wreszcie wyjaśnić sprawę tajemniczego listu. Ta rozmowa może przesądzić o przyszłości ich relacji. Cihan poruszony historią starszego mężczyzny zdecyduje się mu pomóc. Tymczasem Sila nie dopuści Engina zbyt blisko siebie.

W poprzednim odcinku Cihan przykuł Beyzę kajdankami do rury. Nusret zamierzał zostawić ją w opałach i ratować się ucieczką, ale Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Zdesperowany mężczyzna próbował dotrzeć do prezeski fundacji i zażądał rozmowy. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 212 - streszczenie

Cihan przejmie się historią starszego mężczyzny i zdecyduje się go wesprzeć. Sinem spotka się z Melihem, by wyjaśnić sprawę listu. Spróbuje też dowiedzieć się, czy ich relacja ma jeszcze szansę. Sila nadal będzie trzymać Engina na dystans i nie pozwoli mu się do siebie zbliżyć.

„Panna młoda” odcinek 212 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

212. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Wtedy widzowie poznają dalsze losy Cihana, Sinem i Sili.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, osieroconej dziewczynie, która opiekuje się chorym bratem. By opłacić jego leczenie, zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny. Po przeprowadzce do rezydencji męża odkrywa, że mieszka tam także jego była żona, Beyza. Mukadder wybrała Hançer na żonę dla syna i planowała odesłać ją po narodzinach wnuka. Z czasem między Hançer i Cihanem rodzi się jednak miłość, a Cihan jest gotów rzucić wyzwanie całemu światu dla ukochanej. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Zatroskany Cihan z serialu Panna młoda podczas rozmowy. Streszczenie 212. odcinka sprawdzisz w Eska.
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