Splątane losy, odcinek 34: Meltem ponownie uderzy w Yasemin! Burak nie pozwoli jej dalej cierpieć [ZDJĘCIA]

W 34. odcinku „Splątanych losów” Meltem ponownie uderzy w Yasemin

Tymczasem w szpitalu Yasemin ponownie będzie musiała zmierzyć się z wrogością Meltem. Ich konflikt trwa już od dawna. Meltem wcześniej publicznie upokorzyła Yasemin, oskarżając ją w 19. odcinku o złamanie procedur, a w 33. odcinku Meltem ponownie próbowała ośmieszyć Yasemin na izbie przyjęć, podczas gdy dziewczyna zdołała poprawnie rozpoznać ostre zapalenie wyrostka i zyskała uznanie doktora Atilli. W 34. odcinku „Splątanych losów” Meltem nie zamierza odpuścić i jej niechęć do rywalki stanie się jeszcze bardziej widoczna.

W 34. odcinku „Splątanych losów” Burak nie pozwoli Yasemin dalej cierpieć

Burak już nieraz udowodnił, że nie potrafi pozostać obojętny na krzywdę Yasemin. Wcześniej przyznał nawet, że jest w niej zakochany, a Meltem powiedział wprost, że nigdy nie odwzajemniał jej uczuć. Mimo że Yasemin prosiła go, by nie oczekiwał od niej niczego więcej niż zawodowej relacji, Burak wciąż nie potrafi ukryć, jak bardzo zależy mu na jej losie.

Gdy Meltem w 34. odcinku „Splątanych losów” ponownie zacznie uderzać w Yasemin, Burak nie zamierza biernie się temu przyglądać. Stanie po stronie dziewczyny i nie pozwoli, by dalej była poniżana. Czy jego zdecydowana reakcja jeszcze bardziej zaogni konflikt między kobietami?

„Splątane losy” – data i godzina emisji 34. odcinka

Odcinek 34. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

W serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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