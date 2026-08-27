W "Pannie młodej" sporo się ostatnio działo podczas wielkiej kwesty, która na początku wcale nie wyglądała na udaną. Ertugrul otwarcie skrytykował ostatnie decyzje Cihana i jeszcze przed startem zbiórki zrobiło się nerwowo. Na miejscu niespodziewanie zjawiła się nieproszona Derya i od razu próbowała zwrócić na siebie uwagę efektownymi stylizacjami. Początek zbiórki rozczarował, ale Sila uratowała sytuację poruszającym przemówieniem. Jej słowa poruszyły gości na tyle, że zbiórka ruszyła z kopyta, a Derya ostatecznie przelała dużą kwotę. Co to wszystko oznacza dla relacji w rezydencji?

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"Panna młoda" odc. 189 - streszczenie

Sukces kwesty doprowadza Cihana i Beyzę do szału. Oboje nie potrafią pogodzić się z tym, jak potoczyły się sprawy. Cihan coraz mocniej naciska na Hancer i żąda, żeby jak najszybciej oddała mu dom. W tym czasie Mukadder prowadzi własne dochodzenie i w końcu odkrywa, kto stoi za szantażem. Sila ma dość narastających problemów i postanawia wyjechać ze Stambułu, żeby odciąć się od kłopotów. Plany Sili mogą się jednak zmienić, bo Engin składa jej niespodziewaną propozycję. To zmusza ją do przemyślenia wszystkiego od nowa.

"Panna młoda" odc. 189 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kolejny odcinek losów Hancer i Cihana pojawi się w TV już niebawem. Serial od dawna ma wierną widownię i wciąż przyciąga przed ekrany wielu oglądających. Warto zarezerwować sobie popołudnie, żeby nie przegapić tego, co wydarzy się w rezydencji. Odcinek 189 TVP2 pokaże 4 września 2026 roku o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada o Hancer, która jako sierota od najmłodszych lat walczyła o przetrwanie i opiekowała się chorym bratem. Wszystko komplikuje się, gdy na jej drodze staje bogaty Cihan. Hancer zgadza się na zaaranżowane małżeństwo, bo potrzebuje pieniędzy na leczenie bliskiej osoby. Początkowo to miał być tylko układ, ale z czasem między nimi pojawia się uczucie. Musi ono przetrwać intrygi Mukadder i byłej żony Cihana, Beyzy. Serial przyciąga widzów fabułą i obsadą, która dobrze oddaje charakter tych postaci. W obsadzie są m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)