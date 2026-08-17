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W poprzednich odcinkach "Panny młodej" doszło do dramatycznego wypadku, który wywrócił życie bohaterów. Hancer wsiadła do auta Cihana, a ich wspólna podróż skończyła się tragicznie. Na drodze potrącili młodą dziewczynę. Oboje byli w szoku, ale od razu ruszyli na pomoc i próbowali opanować sytuację. W tym samym czasie w rezydencji Derya i Jonca postanowiły zastraszyć Mukadder, licząc na to, że ugrają coś dla siebie. Jakie będą konsekwencje tych wydarzeń?
"Panna młoda" odc. 178 - streszczenie
Hancer spóźnia się na autobus i od tego zaczynają się kłopoty. Cihan postanawia jej pomóc i w środku nocy odwozi ją do domu, ale taki gest szybko staje się pożywką dla plotek. W tym czasie Derya przechodzi do działania i szantażuje Mukadder, wykorzystując to, co wie. Engin nie odstępuje Sili na krok i czuwa przy niej w trudnym momencie. Wokół fundacji robi się coraz bardziej nerwowo, a Nusret domaga się głosowania, które ma rozstrzygnąć, kto stanie na jej czele.
"Panna młoda" odc. 178 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Na nowe wydarzenia w "Pannie młodej" nie trzeba długo czekać. Serial leci regularnie w TVP2, więc łatwo śledzić losy Hancer i Cihana. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych zwrotów akcji, warto zaplanować sobie popołudnie. "Panna młoda" odc. 178 zostanie wyemitowany 22 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:15 na TVP2.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" opowiada o Hancer, która z myślą o chorym bracie decyduje się na zaaranżowane małżeństwo i wchodzi do bogatej rodziny. Cihan, dziedzic fortuny, na początku traktuje ten związek jak przykry obowiązek, ale z czasem wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Życie w rezydencji szybko okazuje się pełne intryg, szczególnie ze strony jego matki i byłej żony. Serial zyskał popularność, bo pokazuje trudne wybory i to, jak rodzi się uczucie. W obsadzie są m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)