"Panna młoda": streszczenie odcinka 178

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-17 8:47

W odcinku 178 serialu "Panna młoda" Hancer znajdzie się w sytuacji, która szybko stanie się tematem rozmów. Spóźnienie na autobus sprawi, że będzie musiała przyjąć pomoc, która może jej bardziej zaszkodzić niż pomóc. A w rodzinie Develioglu napięcie rośnie, bo gra o wpływy dopiero się rozkręca.

W poprzednich odcinkach "Panny młodej" doszło do dramatycznego wypadku, który wywrócił życie bohaterów. Hancer wsiadła do auta Cihana, a ich wspólna podróż skończyła się tragicznie. Na drodze potrącili młodą dziewczynę. Oboje byli w szoku, ale od razu ruszyli na pomoc i próbowali opanować sytuację. W tym samym czasie w rezydencji Derya i Jonca postanowiły zastraszyć Mukadder, licząc na to, że ugrają coś dla siebie. Jakie będą konsekwencje tych wydarzeń?

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

"Panna młoda" odc. 178 - streszczenie

Hancer spóźnia się na autobus i od tego zaczynają się kłopoty. Cihan postanawia jej pomóc i w środku nocy odwozi ją do domu, ale taki gest szybko staje się pożywką dla plotek. W tym czasie Derya przechodzi do działania i szantażuje Mukadder, wykorzystując to, co wie. Engin nie odstępuje Sili na krok i czuwa przy niej w trudnym momencie. Wokół fundacji robi się coraz bardziej nerwowo, a Nusret domaga się głosowania, które ma rozstrzygnąć, kto stanie na jej czele.

"Panna młoda" odc. 178 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na nowe wydarzenia w "Pannie młodej" nie trzeba długo czekać. Serial leci regularnie w TVP2, więc łatwo śledzić losy Hancer i Cihana. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych zwrotów akcji, warto zaplanować sobie popołudnie. "Panna młoda" odc. 178 zostanie wyemitowany 22 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:15 na TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada o Hancer, która z myślą o chorym bracie decyduje się na zaaranżowane małżeństwo i wchodzi do bogatej rodziny. Cihan, dziedzic fortuny, na początku traktuje ten związek jak przykry obowiązek, ale z czasem wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Życie w rezydencji szybko okazuje się pełne intryg, szczególnie ze strony jego matki i byłej żony. Serial zyskał popularność, bo pokazuje trudne wybory i to, jak rodzi się uczucie. W obsadzie są m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Hancer i Cihan o poważnych wyrazach twarzy patrzą w dół. O losach bohaterów serialu Panna młoda przeczytasz w Eska.
Galeria zdjęć 5

Rolki

Panna młoda turecki serial
panna młoda