W poprzednich odcinkach "Panny młodej" doszło do dramatycznego wypadku, który wywrócił życie bohaterów. Hancer wsiadła do auta Cihana, a ich wspólna podróż skończyła się tragicznie. Na drodze potrącili młodą dziewczynę. Oboje byli w szoku, ale od razu ruszyli na pomoc i próbowali opanować sytuację. W tym samym czasie w rezydencji Derya i Jonca postanowiły zastraszyć Mukadder, licząc na to, że ugrają coś dla siebie. Jakie będą konsekwencje tych wydarzeń?

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"Panna młoda" odc. 178 - streszczenie

Hancer spóźnia się na autobus i od tego zaczynają się kłopoty. Cihan postanawia jej pomóc i w środku nocy odwozi ją do domu, ale taki gest szybko staje się pożywką dla plotek. W tym czasie Derya przechodzi do działania i szantażuje Mukadder, wykorzystując to, co wie. Engin nie odstępuje Sili na krok i czuwa przy niej w trudnym momencie. Wokół fundacji robi się coraz bardziej nerwowo, a Nusret domaga się głosowania, które ma rozstrzygnąć, kto stanie na jej czele.

"Panna młoda" odc. 178 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na nowe wydarzenia w "Pannie młodej" nie trzeba długo czekać. Serial leci regularnie w TVP2, więc łatwo śledzić losy Hancer i Cihana. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych zwrotów akcji, warto zaplanować sobie popołudnie. "Panna młoda" odc. 178 zostanie wyemitowany 22 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:15 na TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada o Hancer, która z myślą o chorym bracie decyduje się na zaaranżowane małżeństwo i wchodzi do bogatej rodziny. Cihan, dziedzic fortuny, na początku traktuje ten związek jak przykry obowiązek, ale z czasem wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Życie w rezydencji szybko okazuje się pełne intryg, szczególnie ze strony jego matki i byłej żony. Serial zyskał popularność, bo pokazuje trudne wybory i to, jak rodzi się uczucie. W obsadzie są m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)