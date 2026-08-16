Jerzy zauroczony Józefiną w "Barwach szczęścia". Małgorzata będzie miała powody do niepokoju?

Nowy sezon "Barw szczęścia". Jerzy zwróci uwagę na Józefinę?

Po wakacyjnej przerwie fani "Barw szczęścia" zobaczą niezapowiedziane odwiedziny Jerzego u Basi. Akurat w tym czasie u Grzelakowej zamieszka Józefina, ponieważ razem z Natalią (Maria Dejmek) pozbędą się domu. Zwoleńska wprowadzi się do lokalu Jaworskiego (Jacek Kałucki), ustąpionego jej ostatecznie przez teściową. Rawiczowa uzna, że nie będzie chciała nadużywać gościnności Marczaków, którzy wyświadczyli jej już sporo przysług. Okaże się jednak, że za tą pomocą mogło kryć się coś więcej.

Według informacji portalu swiatseriali.interia.pl, w nadchodzących odcinkach "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw, że Jerzy wcale nie traktuje Józefiny obojętnie. Chociaż wcześniej Marczak miał lepszy kontakt z Wandą (Maja Barełkowska), to właśnie Kępskiej bardziej zależało na tej relacji. Zrozumienie prawdziwych intencji Jerzego stanie się jasne dopiero teraz.

"Barwy szczęścia": Jerzy nie ukryje swoich uczuć do Rawiczowej w powakacyjnych odcinkach

W powakacyjnych epizodach "Barw szczęścia" Jerzy pojawi się w mieszkaniu Basi, gdzie oprócz Tolka przebywać będzie również Józefina. Mężczyzna zjawi się dokładnie w chwili, gdy Koszyk zaproponuje obecnym paniom partyjkę w karty. Z racji przybycia męża Małgorzaty, Tolek rozszerzy swoje zaproszenie na nowo przybyłego.

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- Widzę, że imprezka trwa w najlepsze - powita ich Jerzy, którego Tolek od razu zaprosi do stołu naprzeciwko siebie - Skoro teraz jest nas czwórka, to może zagramy w brydża?

Zgodnie z przewidywaniami, w najnowszej odsłonie "Barw szczęścia" Jerzy ochoczo przystanie na tę propozycję. Towarzystwo u Grzelakowej tak przypadnie mu do gustu, że spędzi tam cały wieczór. Dodatkowym magnesem okaże się obecność Józefiny. Marczak będzie na nią dyskretnie spoglądał, nie potrafiąc ukryć silnego zafascynowania jej osobą.

Co połączy Jerzego i Józefinę po wakacjach w serialu "Barwy szczęścia"?

Te ukradkowe spojrzenia w nowych odcinkach "Barw szczęścia" szybko zostaną wyłapane przez spostrzegawczą Basię. Nie ujdą one również uwadze Tolka, który poczuje ukłucie zazdrości. Sam Koszyk będzie miał bowiem słabość do Józefiny, a fakt, że Jerzy podziela to zainteresowanie, skomplikuje całą sytuację.

Powstaje zatem pytanie: czy po wakacyjnej przerwie "Barw szczęścia" dojdzie do rywalizacji między Tolkiem, a Jerzym? Czy Marczak zdecyduje się zaryzykować związek z Małgorzatą dla nowej fascynacji? Jak zareaguje Zwoleńska na wieść, że jej partner poczuł miętę do kobiety, której sama wyciągnęła pomocną dłoń? I wreszcie: czy Rawiczowa odpowie na zaloty i posunie się do rozbicia małżeństwa przyjaciółki? Rozwój tych wątków poznamy już niedługo.