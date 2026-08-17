Legia Warszawa wznawia treningi przed sezonem. Brak trenera Rannuli.

Początek przygotowań Legii bez Rannuli

Podczas nieobecności Heiko Rannuli, obowiązki szkoleniowe przejmą Maciej Jamrozik i Michał Jankowski, przy wsparciu Marka Wykurza z Akademii Koszykarskiej Legii. 3 września zespół wyjedzie na zgrupowanie do niemieckiego Chemnitz, gdzie rozegra spotkania kontrolne z lokalną drużyną. Rannula spędził z zespołem zaledwie trzy dni przed wyjazdem na eliminacje, asystując przy badaniach lekarskich i wydolnościowych zawodników.

Podobnie jak szkoleniowiec, początkowe treningi opuszczą kadrowicze: Łotysz Kristers Zoriks, Estończyk Markus Ilver oraz Węgier Gyorgy Golomon. Z mistrzowskiej ekipy nie ostał się ani jeden zagraniczny koszykarz, a z krajowych graczy zostali jedynie kontuzjowany kapitan Michal Kolenda, Wojciech Tomaszewski oraz Błażej Czapla. Lider zespołu Andrzej Pluta odszedł do Girony, a inni czołowi gracze zasilili ligi izraelską, francuską, niemiecką i włoską.

"Walczyliśmy o kilku zagranicznych zawodników, ale nie mieliśmy argumentów - przede wszystkim sportowych, skoro zdobyli z Legią mistrzostwo, by ich zatrzymać. Zawsze staram się rozmawiać z koszykarzami i ich agentami najpierw o celach i planach sportowych, a potem o finansach. Skoro już w pierwszym etapie Legia nie była dla nich atrakcyjna, to trudno było dalej rozmawiać. W tej sytuacji naszą największa siłą będzie niezmieniony sztab szkoleniowy, który bardzo dobrze ze sobą współpracuje, rozumie się i ma rozdzielone zadania. To nie było takie oczywiste, że wszyscy zostaną, bo nasi asystenci byli rozchwytywani propozycjami" - powiedział PAP dyrektor sportowy Legii Aaron Cel.

Nowe nabytki przed sezonem?

Dyrektor sportowy zaznaczył, że skład formowano nie tylko na ligę krajową, ale i na zmagania w Lidze Mistrzów FIBA. Budżet klubu został nieco zwiększony względem ubiegłego sezonu. Do zespołu dołączyli m.in. silny skrzydłowy Michael Christmas, wszechstronny Zach Freemantle oraz doświadczony Węgier Gyorgy Golomon.

Z krajowych graczy dołączyli 28-letni Szymon Tomczak i 21-letni Jakub Andrzejewski. Krótkoterminową umowę zawarł także Mathieu Wojciechowski, który ma wspomóc drużynę w okresie rehabilitacji Kolendy. Amerykański zawodnik Devon Daniels wróci do polskich rozgrywek po udanym sezonie ze Spójnią Stargard. Legia zmierzy się z Energą Czarnymi Słupsk w pierwszej kolejce ekstraklasy 2 października 2026 roku.